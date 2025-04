Schrik om Nederlandse voetballer: Jan Paul van Hecke blesseert zich op misselijke wijze

Zorgelijke beelden van Jan Paul van Hecke. De verdediger van Brighton & Hove Albion verliet zaterdagmiddag per brancard en met zuurstof het veld na een lelijke botsing laat in het duel met Brentford (4-2 verlies).

Dat alles gebeurde in de slotminuten van een werkelijk krankzinnig duel. De scheidsrechter had nog net niet de fluit in de mond toen Van Hecke hard in aanraking kwam met Yunus Emre Konack. Van Hecke zag zijn tegenstander niet, kopte de bal achterwaarts en kwam daarna hoofd-tegen-hoofd de jonge Turk.

Minutenlange behandeling

Medespelers hadden vrij snel in de gaten hoe ernstig de situatie was en de scheidsrechter gelukkig ook. Dus kon de medische staf aan de bak om Van Hecke op te lappen. Opvallend was dat de Nederlander nog even omhoog kwam met zijn lichaam, maar vrij snel weer in een liggende positie werd gelegd.

Heel veel sterkte Jan Paul van Hecke ❤️

De Oranje-international kwam in de extra tijd hard in botsing met Yunus Konak #ViaplayVoetbal #PremierLeague #VanHecke pic.twitter.com/P9zCSvISAj — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 19, 2025

Het incident gebeurde in de 101e minuut, terwijl er al acht minuten blessuretijd op de planning stonden. Uiteindelijk waren de medici minutenlang bezig met de behandeling van Van Hecke, die uiteindelijk in de 110e minuut werd gewisseld. Per brancard, met zuurstofmasker en nekbrace en onder luid applaus ging de Nederlander naar de kant. Hij was wel bij kennis.

Gestoorde wedstrijd

In een Nederlands getint duel won Brentford met 4-2 van Brighton & Hove Albion. Bryan Mbeumo (2), Yoane Wissa en Christian Nørgaard scoorden voor de thuisploeg. Danny Welbeck en Kaoru Mitoma deden wat terug namens Brighton. João Pedro (Brighton) kreeg na een uur rood.

Mark Flekken en Sepp van den Berg hadden een basisplaats bij Brentford. Bij de bezoekers stonden Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer aan de aftrap. Laatstgenoemde gaf nog een assist.

