Aanvoerder Frenkie de Jong haalt opgelucht adem in jubileumduel bij Barcelona

Barcelona heeft belangrijke punten gepakt in de titelstrijd van La Liga. Dat deed het op eigen veld tegen Celta. Aanvoerder en jubilaris Frenkie de Jong zal opgelucht adem halen, hij ging namelijk in de fout bij een van de tegendoelpunten. Gelukkig voor de Nederlander redde Raphinha hem in blessuretijd: 4-3.

Lange tijd leek Real Madrid de gelukkige te worden door de tussenstand in het Lluís Companys Olympic Stadium. In de 62ste minuut maakte Borja Iglesias zijn hattrick compleet en zette daarmee Celta op een 3-1 voorsprong tegen de koploper. Bij zijn tweede doelpunt van de middag kreeg hij wat hulp van De Jong, die zijn 250ste wedstrijd voor Barcelona speelde.

Fout Frenkie de Jong afgestraft

Na een lange bal wilde de Nederlandse middenvelder de bal op de middellijn onderscheppen, alleen de aanname ontbrak. Iglesias kon daardoor zo door naar het doel van Barcelona en prikte zijn tweede van de middag raak. Tien minuten later maakte hij zijn hattrick compleet en was een overwinning heel ver weg voor de thuisploeg.

Remontada

Iets voor de derde tegengoal had trainer Hansi Flick al ingegrepen. Hij plukte Lamine Yamal en Dani Olmo van de bank. Dat wierp uiteindelijk zijn vruchten af. Olmo maakte de aansluitingstreffer in de 64ste minuut, vier minuten later was Yamal de aangever bij de eerste goal van Raphinha.

Zeven minuten na de 1-3 had Barcelona de opgelopen schade dus weer hersteld. In de tijd die resteerde ging het op zoek naar de winnende treffer. Die kwam er ook, al viel die in de dying seconds en vanaf elf meter. Na een overtreding op Olmo werd de scheidsrechter naar het VAR-scherm geroepen. Daardoor wees hij uiteindelijk naar de stip, waarna Raphinha de remontada compleet maakte: 4-3.

Ongekend seizoen Raphinha

De 28-jarige Raphinha lijkt hard op weg naar de Ballon d'Or. Hij maakte zijn 34ste en 35ste doelpunt van het seizoen en gaf zijn 25ste assist. Met Barcelona maakt hij nog kans op drie prijzen: de landstitel, Champions League en Spaanse beker.

Titelstrijd

Regerend kampioen Real Madrid kan de achterstand op Barcelona zondag, bij winst op Athletic Club, weer tot 4 punten verkleinen.

