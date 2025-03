Scorende Quincy Promes viert zijn goal met allerlei dubieuze poses

De omstreden voetballer Quincy Promes (33) heeft zaterdag tweemaal gescoord voor FC United. De club uit Dubai speelt in de tweede hoogste competitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Promes, die in Nederland voor twee zaken is veroordeeld door een rechter, vierde een goal op opmerkelijke wijze.

United FC trad aan tegen Al-Fujairah, de nummer drie van de competitie. United klom na de zege naar plek vijf. Op Instagram toont de club een goal plus de viering van Promes.

Hand in de broek

Nadat hij de bal in het netje heeft gelepeld, rent de voormalig speler van onder meer Ajax en Oranje over het veld. Als hij eenmaal stilstaat, knikt hij zijn knieën lichtjes en neemt hij een gebogen houding aan. Vervolgens steekt Promes een hand in zijn voetbalbroek en maakt hij met de andere hand allerlei gebaren.

Uiteindelijk lijken die uit te monden in een soort schietgebaar, wat door zijn inmiddels aangestormde teamgenoten wordt overgenomen.

Problemen van Quincy Promes

De 'goal celebration' van Promes laat zien dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft in Dubai en ook een hechte band lijkt te hebben met zijn ploeggenoten. Ze sluiten gretig aan om net als Promes allerlei lastig te interpreteren gebaren te verrichten. Wel ziet het er allemaal erg cool en stoer uit wat Promes laat zien, passend bij zijn imago als onaantastbare durfal.

En dat terwijl hij toch in een lastige situatie lijkt te zitten, na zijn veroordelingen in Nederland en het verzoek tot uitlevering dat zijn geboorteland heeft gedaan aan de VAE.

Celstraf

Promes is in 2023 vanwege een steekpartij veroordeeld tot achttien maanden celstraf. In januari van 2024 werd negen jaar celstraf geëist tegen Promes vanwege zijn betrokkenheid bij het smokkelen van 1350 kilogram cocaïne in de haven van Antwerpen. Een maand later wordt hij uiteindelijk veroordeeld tot zes jaar cel.

Eind februari 2024 maakte Promes opnieuw een misstap. Hij ging met zijn toenmalige club Spartak Moskou op trainingskamp naar Dubai, maar woerd daar op het vliegveld aangehouden omdat hij betrokken was bij een auto-ongeluk. Nederland vroeg om zijn uitlevering. Dat verzoek is een jaar later nog steeds in behandeling.