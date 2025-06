Na zijn doorbraak bij Go Ahead Eagles en FC Twente werd Quincy Promes een grote toekomst in het voetbal toegedicht. Met clubs als Ajax en Sevilla op zijn cv is dat niet mislukt, maar bij de naam Promes wordt nu vooral aan andere zaken gedacht: een steekpartij en betrokkenheid bij drugshandel. Een turbulent levensverhaal over voetballen, rappen, Rusland en Nederland vermijden maar toch uitgeleverd worden.

In het seizoen 2012/13 breekt Promes door, wanneer hij door FC Twente verhuurd wordt aan Go Ahead Eagles. Bij zijn terugkeer in Enschede speelt hij ook de pannen van het dak met elf goals in 31 Eredivisiewedstrijden. Spartak Moskou had genoeg gezien en besloot 11,5 miljoen euro neer te leggen voor de op dat moment 22-jarige linksbuiten.

Moskou

In de Russische hoofdstad beleeft Promes zijn beste jaren. Hij wordt de belangrijkste speler van Spartak en pakt veel prijzen. Zo wordt hij in 2017 zelfs uitgeroepen tot de beste speler van de competitie. Dat jaar werd Spartak kampioen en Promes topscorer van de Premier Liga.

Na vier jaar in Moskou is Promes de competitie ontgroeid en Sevilla pikt hem voor 22 miljoen op. Hoewel hij het daar prima deed, besloot hij in de zomer van 2019 weer een overstap te maken: hij keert terug in de Eredivisie als Ajax hem een contract aanbiedt.

Hakim Ziyech bezoekt veroordeelde Quincy Promes in Dubai: 'We wilden naar de schietbaan' Galatasaray-speler Hakim Ziyech heeft zijn oud-ploeggenoot Quincy Promes opgezocht. Hij laat zijn goede vriend niet vallen, ondanks zijn veroordeling. Promes werd door de Nederlandse rechtbank veroordeeld tot ruim zeven jaar cel.

Steekpartij

Hoewel Promes in zijn eerste seizoen nog goed is voor zestien goals in 27 wedstrijden, gaat het vervolgens bergaf met de voetballer, vooral buiten de lijnen. In december 2020 wordt hij gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in de zomer van dat jaar. Daarbij raakte zijn neef gewond.

Vanaf dat moment gaat het van kwaad tot erger. Wegens de betrokkenheid bij de steekpartij wordt hij vervolgd voor poging tot doodslag. Tegelijkertijd wordt de telefoon van Promes afgetapt vanwege zijn betrokkenheid in een drugszaak. In de telefoontjes met vrienden en familie wordt de steekpartij bevestigd.

Zo werd Quincy Promes betrapt op het importeren van cocaïne: 'Risico van het vak' In Dubai start ergens in de komende dagen de rechtszaak tegen voetballer Quincy Promes. Nederland heeft gevraagd om zijn uitlevering, omdat hij hier meerdere delicten heeft gepleegd. Zijn grootste misdaad is het importeren van cocaïne, waarvoor Promes zes jaar de bak in moet. Promes en zijn handlangers raakten één container kwijt, maar daarvoor wist de politie al van zijn misdaden.

Veroordeeld

In 2023 wordt Promes veroordeeld tot achttien maanden celstraf. Op dat moment in hij al niet meer actief in Nederland, maar terug bij Spartak Moskou. Rusland heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland, waardoor Promes daar veilig is van justitie.

In januari van 2024 wordt er negen jaar celstraf geëist tegen Promes vanwege zijn betrokkenheid bij het smokkelen van 1350 kilogram cocaïne in de haven van Antwerpen. Een maand later wordt hij uiteindelijk veroordeeld tot zes jaar cel.

Quincy Promes steekt draak met gevangenisstraf: 'Voor die shit drop ik geen tears' Quincy Promes mag dan in Dubai vastzitten, hij geniet een luxeleventje. De Nederlandse voetballer wacht nog altijd tot hij terug mag naar Rusland, waar hij voetbalt bij Spartak Moskou. Terwijl hij wacht, hoopt hij dat hij niet wordt uitgeleverd aan Nederland om hier z'n gevangenisstraf uit te zitten. Ondertussen dropt hij doodleuk een nieuw nummer. In zijn rap gaat hij in op zijn veroordeling.

Trainingskamp

Eind februari vorig jaar maakte Promes opnieuw een misstap. Hij ging met Spartak op trainingskamp naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten, maar wordt daar op het vliegveld aangehouden omdat hij betrokken was bij een auto-ongeluk. Nederland vraagt om zijn uitlevering, maar dit lukt maar niet.

Nadat Promes een jaar lang gevoetbald heeft op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten, lijkt er nu goed nieuws te zijn voor de Nederlander. Volgens Russische media mag hij binnenkort weer naar Rusland komen, waar hij dus weer veilig is van de Nederlandse justitie.

Uitlevering van Dubai naar Nederland

Op vrijdag 20 juni viel het doek voor Quincy Promes. Dubai werkte mee aan het uitleveringsverzoek van Nederland. Hij werd per privéjet naar Schiphol gevlogen.

Na de landing van het toestel reden twee witte geblindeerde busjes van de Koninklijke Marechaussee van het terrein op Schiphol-Oost af. Na aankomst moet hij de eerste nacht sowieso in hechtenis doorbrengen. De dag erna wordt bekeken hoe het proces verder wordt aangepakt.

Veelbesproken voetballer Quincy Promes is geland op Schiphol en brengt nacht door in gevangenis De veroordeelde voetballer Quincy Promes is vanuit Dubai aangekomen in Nederland. Vrijdag rond 21.45 landde hij op Schiphol. De voormalig speler van onder meer Ajax en Oranje moet de gevangenis in.

Rappen

Naast zijn carrière als voetballer, timmert Promes ook aan de weg als muzikant. De rapper bracht al een aantal singles uit en werkte samen met bekende Nederlandse artiesten als Frenna, Chivv en SFB. Ook staat hij op het nummer 'Tat Tat' van SFB, samen met collega-voetballer en vriend Memphis Depay.

'Nieuw jaar, nieuwe regels': bekende voetballers wensen Quincy Promes een fijne verjaardag Quincy Promes is vandaag 33 jaar oud geworden. De Nederlandse voetballer verblijft momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten, maar kan deze wellicht snel achter zich laten. Vele voetballers feliciteren de oud-Ajacied met zijn verjaardag.

Dreamdoll

Promes heeft uit een eerdere relatie al kinderen en daar komt er mogelijk eentje bij. In het begin van 2024 werd de voetballer regelmatig gespot met de Amerikaanse rapper Tabatha Robinson, beter bekend als Dreamdoll. De twee kregen een relatie en de Amerikaanse plaatste daags na nieuwjaar dat ze zwanger is. Dat deed zij vanuit Mexico, terwijl Promes nog in Dubai zat. Het is dus nog wel onduidelijk of de voetballer echt de vader is.