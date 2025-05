Selectie Jong Oranje voor EK 2025: één speler sluit na interlands met Nederlands elftal aan

Michael Reiziger heeft zijn selectie voor Jong Oranje bekendgemaakt. De beloften van het Nederlands elftal beginnen op 12 juni aan het EK in Slowakije met een wedstrijd tegen Jong Finland. Reiziger heeft dan ook een aantal topspelers opgenomen in zijn selectie.

Onder andere Kenneth Taylor (Ajax), Ian Maatsen (Aston Villa) en Jorrel Hato (Ajax) zijn opgenomen in de selectie. Zij zijn normaal ook graag geziene gasten bij het grote Oranje. Laatstgenoemde is zelfs opgenomen in de definitieve selectie van Ronald Koeman, maar hij sluit na de wedstrijden tegen Finland en Malta aan bij Jong Oranje voor het EK. Ook Youri Baas, Youri Regeer (allebei Ajax), Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine (allebei AS Roma) gaan mee naar het toernooi in Slowakije.

Doordat een aantal topspelers zijn opgeroepen, moeten ook een aantal jongens thuisblijven. Zo is er geen plek in de selectie voor Wouter Goes en Mexx Meerdink (beiden AZ), Luciano Valente (FC Groningen), Kian Fitz-Jim (Ajax) Givairo Read (Feyenoord), Emanuel Emegha (Strasbourg) en Sontje Hansen (NEC). Valente lijkt een van de meest opvallende spelers die ontbreekt, helemaal omdat zijn ploeggenoot Thom van Bergen wel opgeroepen is.

Uitleg

Op de site van de KNVB geeft Reiziger uitleg over de keuzes in zijn selectie. "Ik heb een aantal hele moeilijke keuzes moeten maken, maar dit laat zien hoeveel talent we in Nederland hebben rondlopen. Ik verwacht de komende periode veel van deze groep spelers en ik weet dat zij dit zelf ook doen. We hebben de afgelopen twee jaar met een vrij vaste spelersgroep toegewerkt naar dit EK."

Reizer wilde dus vasthouden aan een spelersgroep die hij kent. "Natuurlijk heb je hierin altijd te maken met afvallers en debutanten, maar de kern van dit team speelt al een hele tijd met elkaar, kent elkaar en gaat voor elkaar door het vuur. Met dit team verwachten we hoge ogen te kunnen gooien tijdens het EK 2025 in Slowakije." Vlak voor de Jong Oranje-selectie naar buiten kwam, maakte de KNVB ook het nieuws bekend dat Reiziger tot medio 2027 heeft bijgetekend.

Ajax kan volgende trainer van lijst afstrepen: beoogde opvolger Francesco Farioli tekent nieuw contract Michael Reiziger heeft zijn contract bij Jong Oranje tot 2027 verlengd. In eerste instantie zou de trainer tot het EK doorgaan, maar hij krijgt het vertrouwen om ook na dat toernooi door te gaan. Voor Ajax is dit wel slecht nieuws.

Volledige EK-selectie Jong Oranje

Doel: Rome-Jayden Owusu-Oduro, Calvin Raatsie, Robin Roefs

Verdediging: Youri Baas, Jorrel Hato, Devyne Rensch, Anass Salah-Eddine, Ian Maatsen, Björn Meijer, Rav van den Berg, Ryan Flamingo, Neraysho Kasanwirjo

Middenveld: Youri Regeer, Kenneth Taylor, Anthoni Milambo, Dirk Proper, Ezechiel Banzuzi,

Aanval: Ruben van Bommel, Ernest Poku, Thom van Bergen, Noah Ohio, Myron van Brederode, Million Manhoef.