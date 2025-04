Sensatie in Duitse beker, Nederlander pakt hoofdrol in Italië en laat Bologna-fans dromen

In de beker gebeuren de gekste dingen, dat is dinsdag weer gebleken. In Duitsland staat niet Bayer Leverkusen, maar Arminia Bielefeld in de finale van de DFB Pokal. In Italië laat een Nederlander de fans van Bologna dromen van een sensationele bekerwinst.

Stuntploeg Arminia Bielefeld heeft de finale van het Duitse bekertoernooi bereikt. De ploeg van coach Michel Kniat, die uitkomt in de 3. Bundesliga, versloeg in de halve finale in eigen huis bekerhouder Bayer Leverkusen met 2-1. Arminia schakelde op weg naar de halve finale Bundesliga-clubs Union Berlin, SC Freiburg en Werder Bremen uit. Bayer Leverkusen schakelde eerder in het toernooi Bayern München uit en had in de kwartfinale een verlenging nodig om zich te ontdoen van 1. FC Köln.

Thijs Dallinga

In Italië zorgde een Nederlander voor groot feest. Bologna maakt namelijk een grote kans om voor het eerst sinds 1974 de finale van de Coppa Italia te bereiken. De Italiaanse club won mede dankzij twee treffers van Thijs Dallinga, in de eerste halve finale met 3-0 van Empoli. Dallinga, die afgelopen zomer overkwam van Toulouse, zorgde nog in de eerste helft voor de tweede treffer door de bal in de verre hoek langs doelman Jacopo Seghetti te schieten. Kort na de rust vergrootte Dallinga de marge van Bologna.

Return

Bologna kan zich gaan opmaken voor de eerste bekerfinale in 51 jaar, maar moet de 3-0-voorsprong eerst nog verdedigen in de tweede halve finale op 23 april. In de finale wacht de winnaar van de halve finale tussen AC Milan en Internazionale.

PSG met de schrik vrij

In Frankrijk kwam PSG met de schrik vrij. In de halve finale tegen het nietige Dunkerque. De nummer 5 van de Ligue 2 kwam met 2-0 voor, maar zag een stunt door de Parijse sterren afgepakt worden. Ousmane Dembélé scoorde twee keer en zag ook Marquinhos en Doué scoren en daarmee de bekerfinale in de Coupe de France alsnog veiligstellen.