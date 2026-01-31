Een opmerkelijk beeld en beangstigend moment bij het Eredivisieduel tussen PEC Zwolle en Telstar. Daar scoorde de thuisploeg de 4-1, maar probeerde het publiek daarvoor al de aandacht te trekken vanwege de scheidsrechter. Op dat moment vond namelijk een medische noodsituatie plaats op de tribunes.

Het was een feestavond in Zwolle, waar PEC het 115-jarig jubileum vierde. Dat deed het met speciale shirts en het eren van oude clublegendes. De spelers van de thuisclub gingen vrolijk mee in die stemming, want laagvlieger Telstar werd in de tweede helft vakkundig naar de afgrond gespeeld. De doelpunten volgden elkaar in rap tempo op.

Medische noodsituatie tijdens goal

Nils Rossen maakte in de 60e minuut nog 1-1 namens Telstar, maar daarna nam de thuisploeg afstand. Koen Kostons zette zeven minuten na de gelijkmaker PEC weer op voorsprong. Tristan Gooijer verdubbelde die marge drie minuten later: 3-1. Even dacht Kai de Rooij ook mee te delen in het feestje, alleen zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Toch kwam de vierde treffer van PEC er alsnog. Maar daar hadden sommige fans in het sfeervak weinig oog voor. Zij waren druk bezig met het gooien van bekertjes op het veld, om de aandacht van spelers en scheids te trekken. Om ze heen was er namelijk iets niet goed met een mede-supporter. Op het veld ging het spel gewoon verder, waarna Kostons alsnog 4-1 van maakte.

Muisstil

Vrij snel daarna kregen ze op het veld door dat het mis was op de tribune. De sfeer sloeg dan ook ineens om. Het gejuich vanuit de andere vakken werd ingeruild voor doodste stilte. Medici snelden naar de situatie om zorg te verlenen. Na een onderbreking van vijf minuten kon er worden verder gespeeld. De thuisploeg kwam met goed nieuws: "De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Omgeroepen wordt nu dat de situatie onder controle is."

87' De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Omgeroepen wordt nu dat de situatie onder controle is. (4-1)#pectel https://t.co/oejtnHXawf — PEC Zwolle (@PECZwolle) January 31, 2026

Door het oponthoud kwam er behoorlijk wat blessuretijd bij. Daarin werd niet meer gescoord. PEC boekte daarmee de zevende overwinning van het seizoen en klom op naar de negende plaats in de VriendenLoterij Eredivisie. Promovendus Telstar staat met 16 punten uit 21 wedstrijden op de voorlaatste plek.

