Shaqueel van Persie lijkt goed weg te zijn gekomen. Althans, als we de geluiden vanuit Feyenoord mogen geloven. De Rotterdamse club voelde zich genoodzaakt om tegen de regels in een update te geven over de blessure die de 19-jarige aanvaller deze week opliep.

Van Persie betrad donderdag na 73 minuten het veld tegen Real Betis (2-1 verlies) in de Europa League. Nog geen kwartier later moest hij er alweer hevig geëmotioneerd af. De zoon van de trainer ging een luchtduel aan en kwam daarbij verkeerd terecht. Meteen waren de zorgen groot, ook bij vader Robin van Persie.

"Testen moeten uiteindelijk uitwijzen hoe ernstig het is, maar de eerste scenario's zijn niet goed. Het ziet er niet goed uit", sprak Van Persie over zijn zoon bij Ziggo Sport. "Als zoiets gebeurt, houd je bij iedere speler je hart vast. Nu is het Shaqueel. Je bent trainer, maar ook zijn vader. Dit is hartverscheurend. Verschrikkelijk dat hij dit meemaakt."

Feyenoord reageert op 'onjuiste conclusies'

Twee dagen na de blessure komt Feyenoord met een reactie. 'De blessure van Shaqueel van Persie is nader medisch onderzocht. De medische bevindingen zijn positief en wijzen uit dat een operatieve ingreep niet noodzakelijk is. Het revalidatietraject is reeds opgestart en het is reëel dat hij dit seizoen nog speelminuten zal kunnen maken', aldus de Rotterdamse club.

Normaal gesproken wordt er vanwege privacywetgeving geen informatie gedeeld over de ernst van blessures. Dat is dit keer wel het geval. 'De club komt nu met deze update, omdat het wil benadrukken dat de voorbije 24 uur in enkele media onjuiste conclusies zijn getrokken en verkeerde aannames zijn gemaakt over Shaqueel zijn huidige knieblessure en blessureverleden.'

Feyenoord roept ook op om medische informatie van spelers met 'nodige zorgvuldigheid en terughoudendheid te behandelen'. De club wil dat persoonlijke context en privacy worden gerespecteerd.

Topper tegen PSV

Zondag tegen PSV ontbreekt Van Persie junior hoe dan ook. In Eindhoven staat de wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 op het programma. Het verschil is 14 punten in het voordeel van regerend kampioen PSV.

