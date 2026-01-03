Het winterse weer schaadt niet alleen de mensen die op weg willen, maar ook de sporters onder ons. Vele voetbalclubs melden al problemen rondom de sneeuw. Zo zag Go Ahead Eagles gister hun vlucht naar het buitenland gecanceld worden en worden er vandaag ook tal van wedstrijden en toernooien afgelast.

Niet alleen de clubs die op trainingskamp wilden gaan hebben dus last van het winterse weer. Ook in Nederland zijn er genoeg problemen. Zo is de oefenwedstrijd van FC Eindhoven met Sporting Hasselt al vroeg afgelast, en dat zal vast en zeker niet de laatste zijn. Het sneeuwt hevig in grote delen van het land en vooralsnog lijkt dat niet te stoppen deze zaterdag.

𝗔𝗙𝗚𝗘𝗟𝗔𝗦𝗧 ❌



De oefenwedstrijd tussen FC Eindhoven en Sporting Hasselt gaat vandaag niet door vanwege de aanhoudende sneeuw. #FCEindhoven pic.twitter.com/j1xsDrUCpQ — FC Eindhoven (@FCEindhoven) January 3, 2026

Een andere Keuken Kampioen Divisie-ploeg, De Graafschap, heeft de ochtendtraining voorlopig nog verplaatst naar 14.30 uur vanmiddag. Maar of die door zal gaan is maar zeer de vraag met de weersvoorspellingen van vandaag.

ℹ️ Vanwege de sneeuwval is de veldtraining van vandaag verplaatst naar 14.30 uur vanmiddag.#SamenDRAN #VeurAltied #AchterhoekseTrots — De Graafschap (@DeGraafschap) January 3, 2026

Amateurvoetbal

Bij de amateurs zijn ze ook slachtoffer van Moeder Natuur. De hevige sneeuwval gooit een boel plannen in duigen. De eerste zaterdag van januari is steevast een moment voor een nieuwjaarsborrel op de club, gecombineerd met een mooie wedstrijd. Veel amateurploegen melden op X dat ook deze wedstrijden niet door kunnen gaan. Gelukkig gaat bij velen wel de borrel door.

UPDATE 📣 | Helaas is de nieuwjaarswedstrijd vanwege de sneeuwval afgelast. ❄️



Vanaf 16.00 uur ben je van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie! 🥂



Tot dan!#allesvoordevogel 💚🤍 pic.twitter.com/v5T7OcuZRZ — v.v. Woudrichem (@vvwoudrichem) January 3, 2026

Sneeuw

Gister zorgde het winterse weer ook al voor de nodige commotie bij profclubs. Go Ahead Eagles zag haar vlucht naar Spanje gecanceld worden, waardoor het trainingskamp niet door ging. Ook PSV had problemen met de vlucht; die was vertraagd maar ging uiteindelijk wel. Zij werken nu een kamp af in Marbella, waar ook FC Groningen en Feyenoord verblijven.

