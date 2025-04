Spaanse club geeft update over situatie Jasper Cillessen: Nederlandse doelman geopereerd na snoeiharde botsing

Jasper Cillessen is succesvol geopereerd aan een geperforeerde dunne darm. De keeper werd maandagavond met een brancard afgevoerd tijdens het uitduel van zijn club Las Palmas tegen Celta de Vigo na een harde botsing met een tegenstander.

Cillessen, die sinds afgelopen zomer actief is voor de club van de Canarische Eilanden, onderschepte maandag na 23 minuten spelen een dieptebal op Celta-spits Borja Iglesias, maar moest dat bekopen met heel veel pijn. De Spaanse spits deed namelijk een uiterste poging om de bal weg te tikken voor de doelman en daardoor kwamen beide spelers keihard in botsing met elkaar.

Invaller Frenkie de Jong bezorgt met waanzinnige assist Barça-ploeggenoot jubileumgoal Frenkie de Jong speelde zondag een schitterende rol in de klinkende zege van 'zijn' FC Barcelona op Girona. De Nederlandse middenvelder moest welliswaar vanaf de bank beginnen, maar liet ook als invaller zijn klasse zien.

De 65-voudig international kreeg de knie van Iglesias daarbij keihard tegen zijn lichaam aan en had direct heel veel pijn. De verzorging moest vervolgens op het veld komen om Cillessen te behandelen en na enkele minuten werd duidelijk dat hij niet meer verder kon spelen. De keeper werd daarna met een brancard afgevoerd.



Bekijk hieronder de beelden van de botsing:

Geperforeerde dunne darm

Las Palmas gaf dinsdagochtend duidelijkheid over de ernst van de blessure. De club meldde dat Cillessen succesvol is geopereerd aan een geperforeerde dunne darm. Las Palmas geeft aan dat het om een laparoscopische operatie ging. Dat is een kijkoperatie in de buik onder algehele verdoving.

Noodlot slaat opnieuw toe

Cillessen doet het goed bij zijn ploeg, maar toch zit het hem dit seizoen niet bepaald mee. Het was namelijk al de tweede keer dit seizoen dat hij met een brancard van het veld moest. Eerder dit seizoen gebeurde dat ook al tijdens het uitduel bij topclub Atlético Madrid. Cillessen kreeg toen een trap tegen het hoofd van Nahuel Molina.

Doelman Jasper Cillessen in speciale brace op brancard van veld na afgrijselijke actie Atlético Madrid-speler Jasper Cillessen heeft een horrorblessure opgelopen. De Nederlandse keeper van Las Palmas kreeg een afgrijselijke trap van Atlético Madrid-back Nahuel Molina te verduren. Op een brancard en in een speciale brace moest de doelman het veld verlaten van Wanda Metropolitano.

Degradatiestrijd

Cillessen kwam in de zomer van 2024 over van NEC en is sinds zijn komst bij Las Palmas de eerste doelman. Hij strijdt met de club tegen degradatie uit La Liga. Las Palmas speelde uiteindelijk met 1-1 gelijk en blijft daardoor op de negentiende plaats staan in de competitie. Alleen hekkensluiter Real Valladolid staat er slechter voor.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.