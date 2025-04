Spaanse scheids in tranen bij persconferentie voor El Clásico in bekerfinale: 'Dit is onmenselijk'

Scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea heeft alvast de hoofdrol opgeëist voor de Spaanse bekerfinale tussen Barcelona en Real Madrid. De arbiter deed een emotioneel betoog op het perspraatje voor El Clásico.

De Burgos Bengoetxe is niet geliefd bij Real Madrid. Zo erg zelfs, dat Real Madrid TV hem zwaar beschuldigde. Het clubkanaal somde een rijtje (vermeende) blunders op van de scheidsrechter. Dat schoot bij De Burgos Bengoetxe in het verkeerde keelgat.

'Dit is onmenselijk'

"Als een van je kinderen naar school gaat en er zijn kinderen die hem vertellen dat zijn vader een 'dief' is en hij huilend thuiskomt, dan is dat de verkeerde wereld", begon hij. "Wat ik doe, is mijn zoon opvoeden en hem vertellen dat ik eerlijk ben, maar dat hij net als ieder ander mens fouten maakt. Dit is onmenselijk. Ik wil dat mijn zoon trots is op wie zijn vader is."

🎙️ "Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que es honrado, pero que se equivoca como una persona más".



➡️ "Quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que es su padre".



🗣️ Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro principal.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/GzxSTCsvl9 — RFEF (@rfef) April 25, 2025

"Het is niet goed wat we doormaken. Niet alleen in het professionele voetbal, maar ook op amateurniveau. Iedereen zou moeten nadenken over waar we naartoe willen, over wat we willen van de sport en van het voetbal", deed De Brugos Bengoetxea een oproep aan de andere scheidsrechters.

Bekerfinale

De Burgos Bengoetxea fluit wel Europese toernooien, alleen geen Champions League. Ook was hij meermaals de leidsman bij een Clásico. Barcelona kwam daarin vaker als winnaar uit de strijd, wat in Madrid natuurlijk niet bevalt. Overigens mogen ze daar niet klagen over de arbitrage, want onlangs kreeg Kylian Mbappé na een aanslag slechts een duel schorsing.

Eerder dit seizoen won Barcelona de Supercopa ten koste van Real Madrid. Ook in de Spaanse competitie heeft de ploeg van Frenkie de Jong het voordeel. De bekerfinale lijkt voor Real Madrid de laatste kans op een prijs, omdat ze onlangs door Arsenal werden uitgeschakeld in de Champions League. Barcelona maakt juist kans op de treble (de Supercopa niet meegerekend).