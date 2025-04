Topvoetballer Kylian Mbappé hoort schorsing na zware aanslag

Real Madrid-ster Kylian Mbappé mag van geluk spreken dat hij in de Spaanse competitie nog flink wat wedstrijden mag voetballen. De club vreesde voor een ellenlange schorsing na een bizarre overtreding van de Fransman afgelopen weekend. Maar de schorsing valt bijzonder laag uit.

Real Madrid-aanvaller Kylian Mbappé krijgt slechts één wedstrijd schorsing voor zijn rode kaart tegen Alavés, meldt de Spaanse voetbalbond. De Franse sterspeler kreeg zondag direct rood na een harde overtreding op middenvelder Antonio Blanco. De scheidsrechter veranderde zijn oorspronkelijke beslissing, een gele kaart, na het raadplegen van de VAR.

Kylian Mbappé ontvangt rood na bikkelharde tackle, Real Madrid vreest zware schorsing Real Madrid heeft zondag met tien man een moeizame, maar cruciale 0-1-zege geboekt bij Deportivo Alavés. De Madrileense overwinning werd volledig overschaduwd door een schandalige overtreding van Kylian Mbappé, die nog voor rust met rood werd weggestuurd. De Franse superster riskeert een zware schorsing en zadelt zijn ploeg op een cruciaal moment in het seizoen op met flinke zorgen.

De tuchtcommissie van de bond heeft besloten dat de rode kaart een schorsing van één wedstrijd rechtvaardigt, conform artikel 130 van het reglement. Mbappé bood na het incident zijn excuses aan bij Blanco en zijn Real Madrid-teamgenoten. Hij mist hierdoor de wedstrijd van Real tegen Athletic Bilbao komende zondag.

Champions League

Voor de Chmpions League had de rode kaart sowieso geen gevolgen, dus rekent De Koninklijke op een scherpe Mbappé woensdagavond. In het eigen Santiago Bernabeu ontvangt de Spaanse grootmacht Arsenal, dat in Londen verrassend met 3-0 te sterk was voor de recordwinnaar van de Champions League.

Nog een schorsing

Ook Manu Sánchez van Alavés, die in dezelfde wedstrijd in La Liga van het veld werd gestuurd na een soortgelijke overtreding op Vinícius Júnior, is voor één wedstrijd geschorst. Real Madrid is in een hevige strijd met FC Barcelona om de landstitel in Spanje verwikkeld. De achterstand van de ploeg in het wit is vier punten op de Catalanen. Eind april en half mei treffen de twee ploegen elkaar sowieso nog: één keer voor de competitie en ook in de bekerfinale. In de Champions League kunnen ze elkaar pas in een eventuele finale treffen.

