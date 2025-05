Speciale regels rondom huldiging PSV: 'Dan kan het ook ongezellig worden in de stad'

PSV maakt opeens weer serieus kans op het kampioenschap in de Eredivisie en daarom is Eindhoven druk bezig met de eventuele voorbereidingen. De horeca in de stad heeft onder andere te horen gekregen wanneer de mogelijke huldiging zal zijn.

Mocht PSV komende zondag alsnog kampioen worden, is de huldiging een dag later op maandag 19 mei. De gemeente Eindhoven hangt zondag alleen grote schermen op in de stad, als Ajax woensdag verliest en PSV wint. Dan heeft de club namelijk het kampioenschap in eigen hand. Momenteel is het gat nog één punt in het voordeel van de Amsterdammers.

Er staan nog twee speelronden op het programma in de Eredivisie. De eerste is komende woensdag, waarbij alle clubs om 20.00 uur in actie komen. Ajax reist af naar FC Groningen, PSV speelt in eigen huis tegen Heracles Almelo. Komende zondag speelt Ajax om 14.30 uur thuis tegen FC Twente, PSV gaat op bezoek bij Sparta Rotterdam.

'Dan kan het ongezellig worden'

Perry Kusters van de ondernemersvereniging van de Markt snapt wel dat er geen schermen worden opgehangen als PSV het zondag niet in eigen hand heeft. Hij zegt tegen het AD: "Als PSV geen kampioen wordt, kan het natuurlijk ook ongezellig worden in de stad."

De ondernemers hebben in januari ook al om tafel gezeten met de gemeente over een eventuele huldiging, maar de gesprekken vielen stil door de slechte periode van PSV. Nu er toch weer hoop is, 'moeten we weer overal rekening mee houden', zegt Kusters.

