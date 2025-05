De vreselijke nachtmerrie van Ajax: van gedoodverfde kampioen naar slapeloze nachten door titelstrijd met PSV

De titelstrijd is weer terug. En hoe. Ajax nam het stuivertje over van PSV als koploper na een dramatische reeks van de Eindhovenaren, maar laat ze nu toch weer dichtbij komen. De hoop hadden ze bij PSV al lang en breed opgegeven, maar die is na een knotsgekke zondag weer springlevend. En Ajax, dat zal slapeloze nachten hebben zolang de competitie nog gaande is…

Het is een ommekeer die zijn weerga niet kent. In de namiddag van deze zondag 11 mei 2025, barstte er tweemaal een klein feest los in Amsterdam. Aartsrivaal Feyenoord scoorde en alle pleintjes en kroegen rondom de Johan Cruijff ArenA én in Amsterdam barstten uit hun voegen. PSV zou die 2-0 achterstand nooit meer ombuigen op basis van de eerste helft.

Van feest naar stilte in de ArenA

De eerste fakkels werden afgestoken rondom de ArenA en ook de mensen die al bij hun stoeltje waren gaan zitten, waren in zeer goede doen. De keepers kwamen onder luid gejuich het veld op en merkten: PSV stond nog achter.

Die euforie werd al wat minder terwijl de warming-up van de spelers bezig was. Terwijl de heren nog even terug gingen om zich klaar te maken voor de wedstrijd, zakte de moed in de ArenA tot onder het parkeerdek. PSV won in de laatste minuut van Feyenoord door een goal van Noa Lang en de druk lag op Ajax. Vanaf toen stond het in de sterren geschreven dat Ajax een zware dag stond te wachten.

Stuivertje wisselen

Het slot van de Eredivisie lijkt er één te worden die goed is voor een documentaire over een tiental jaren. Eerst leek PSV de gedoodverfde kampioen, totdat zij volledig instortten. Toen kreeg Ajax ineens met het nodige geluk de wind in de rug, wonnen ze dertien keer achter elkaar en gingen ze van negen punten achterstand naar negen punten los aan kop. Die voorsprong is nu ook zo goed als sneeuw voor de zon verdwenen.

Hoe anders is het als de Eredivisie de laatste week in gaat. Met nog twee duels op de planning is het verschil één punt. Dat na een gigantische strijd tussen Feyenoord en PSV en een dramatische wedstrijd van Ajax, dat al drie keer op rij niet heeft gewonnen. De druk staat erop en de grip lijkt ook kwijt bij Ajax. Het momentum ligt absoluut bij PSV.

Spanning in Amsterdam

Wat Ajax liet zien tegen FC Utrecht, leek een incident. 4-0 was ietwat geflatteerd, dat moet toegegeven worden, maar het verlies kan nu geen incident meer worden genoemd. De week erop ontsnapte het aan een verliespartij tegen Sparta en de wedstrijd daarop werd er dus wéér verloren. Het spel was ondermaats, te traag en inspiratieloos. Al met al kan alleen de spanning daarvoor worden aagewezen.

Francesco Farioli riep al tijden dat er geen sprake was van een favoriet of überhaupt van een titelstrijd. In dat opzicht heeft hij gelijk gehad. Na afloop zei hij: “Er zijn momenten dat je je onoverwinnelijk voelt en er zijn momenten dat het anders is.” Hij ging zondagavond naar huis voor een goed diner met misschien wel een glas wijn. Vast en zeker om even de zenuwen te bedwingen. Want het kan niet anders dan dat die er zijn. De ferme grip die Farioli met Ajax had op de competitie, lijkt te verslappen.

Want wie dacht dat de Eredivisie beslist was, kan het wel schudden. Er kan zich een schitterend slot van de competitie ontvouwen, die in het rijtje past van eerdere krankzinnige slotdagen. Maar of die zo schitterend gaat zijn voor Ajax, hebben ze volledig zelf in handen. Nú is het tijd om te laten zien dat de ploeg zo stoïcijns kan zijn als dat Farioli al het hele seizoen naar buiten laat komen.

