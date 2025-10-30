In Nederland staan de beelden van Abdelhak Nouri die in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd van Ajax nog op menig netvlies gegrift. Nu beleven ze in Frankrijk dezelfde angst. Tijdens het competitieduel van topploeg Olympique Marseille tegen Marseille woensdagavond, ging het helemaal mis bij een 21-jarige invaller van 'L'OM'.

De wedstrijd in de tiende speelronde van de Franse Ligue 1 tussen Olympique Marseille en Angers werd overschaduwd door angstaanjagende scènes in de absolute slotfase. De 21-jarige Bilal Nadir, speler van de thuisploeg, zakte plots in elkaar bij de zijlijn. Spelers van beide ploegen zagen meteen dat het mis was en riepen in paniek de medische staf erbij. De Marokkaanse middenvelder was een kwartier voor tijd ingevallen, toen het twaalf minuten later helemaal mis ging. Het duel in het Velodrome eindigde in 2-2.

Per brancard van het veld

Nadir kwam in de 76e minuut in het veld. Slechts twaalf minuten later stortte hij zomaar neer op het midden van het veld. Hij bleef roerloos liggen. Spelers van beide teams snelden direct toe om de Marokkaan te helpen. Al snel kwam ook het medische team het veld op. Op de grond, omringd door zeer bezorgde spelers van Angers en Marseille, bewoog hij toch, met name zijn benen, en maakte kleine gebaren om het publiek gerust te stellen. Hij werd snel door enkele teamgenoten in de stabiele zijligging gelegd. Na enkele ogenblikken werd Nadir per brancard van het veld gedragen. Wat de oorzaak was van Nadirs instorting, is nog onbekend.

'We maken ons allemaal zorgen'

Na de wedstrijd gaf trainer Roberto De Zerbi een update over zijn speler. "Hij kwam weer bij bewustzijn en ging naar het ziekenhuis voor tests en controles. We maken ons allemaal zorgen en we hopen dat het niets ernstigs is", zei de Italiaanse coach. "Het gaat goed met hem", voegde ploeggenoot Matt O'Riley eraan toe. Vorige maand speelde Nadir nog tegen Ajax in de Champions League. De Franse topploeg gaf toen een show weg tegen de Amsterdammers: 3-0.

Alles over Ligue 1

Check hier het laatste nieuws over Ligue 1, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.