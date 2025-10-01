Ajax heeft zichzelf gigantisch voor joker gezet tegen Marseille. Het past helemaal in de dalende lijn die Ajax vanaf het begin van dit seizoen al in zet. Per wedstrijd lijkt het erger te worden en komt de wanhoop steeds dichterbij. Die lijkt nu bereikt. Klaassen oogde radeloos na afloop en coach John Heitinga sprak ook teksten uit die klinkklare onzin waren. Het drama in Amsterdam is niet meer te overzien.

Het was alsof John Heitinga een andere wedstrijd had gezien na afloop van Marseille-Ajax. Hij sprak over een goed begin van Ajax. Dat was hetzelfde Ajax dat na tien minuten al met 2-0 achter stond door twee ontzettende fouten, die door oud-Feyenoorder Igor Paixao werden afgestraft.

Goede start?

Hij zal het vast hebben over de 85 procent balbezit van de eerste vijf minuten. Met dat balbezit werd precies niets gedaan, zinloos dus en totaal irrelevant om te benoemen. Wat relevant is om te benoemen is hoe Ajax als een kip zonder kop over het veld dartelde als Marseille de bal had. Hoge druk bleek al na de eerste goal van Marseille geen goed plan. Toch zette Heitinga niks om. Zoals hij wel vaker laat zien niet in staat te zijn te reageren.

Hulpeloos

Dat heeft ook wel met zijn materiaal te maken, want Alex Kroes heeft hem nou ook niet de beste selectie gegeven om mee te werken. Het is passen en meten, maar tot nu toe past er nog niks. Aanvoerder Davy Klaassen was radeloos en hulpeloos voor de camera van Ziggo Sport. De schreeuw naar vastigheden klonk nog harder dan de 65.000 hossende Fransen in het stadion, maar niemand geeft gehoor eraan bij Ajax. Het is een stuurloze bende. Een schip zonder koers.

De eerste vraag is of John Heitinga dan nog wel de trainer is die het bij Ajax moet doen. Hij staat onder ontiegelijke druk, mede omdat hij de historie als trainer bij Ajax niet in zijn voordeel heeft. Maar de vraag is of de druk niet op Ajax zelf ligt, want wordt het beter als ze Heitinga zouden ontslaan? Het probleem lijkt en is groter dan alleen de trainer.

Wat nu?

Maurice Steijn werd onder nog erbarmelijkere omstandigheden in oktober de laan uitgestuurd, toen stond Ajax ergens onderaan en ging het in de Europa League fout. Het spel was toen niet om aan te zien, dat is wel een gelijkenis met nu. Wat nu anders is, zijn de statistieken.

Ajax verliest van Inter en Marseille, dat is nog vrij logisch. Daarbij staat Ajax 'gewoon' derde in de Eredivisie. Maar wie ziet hoe de wedstrijden gespeeld worden, ziet een lijn die in rap tempo omlaag gaat. Grote meneer die die lijn weer omhoog kan buigen. Aan het bestuur om te beoordelen of dat Heitinga is of dat ze hun eigen fout gaan repareren en een ander voor de leeuwen gaan gooien.