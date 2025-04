Speler Go Ahead Eagles mag VAR op de blote knieën bedanken na 'rode kaart' tegen NAC Breda

Go Ahead-speler Mathis Suray mag een bosje bloemen sturen naar videoscheidsrechter Stan Teuben. Die zorgde er met zijn mening voor dat de middenvelder volgende week mee kan doen in de finale van de KNVB Beker tegen AZ.

In de 77ste minuut zette Suray een tackle in op de benen van Leo Greiml. De Oostenrijker kermde het uit van de pijn en scheidsrechter Joey Kooij trok een directe rode kaart. Dat zou er eentje met gevolgen zijn geweest voor Suray, want direct rood is een schorsing in alle vaderlandse competities waaronder de beker. Gelukkig voor hem greep Teuben in.

Kooij, die dicht bij de situatie stond, werd naar het VAR-scherm geroepen door de twee videoscheidsrechters uit Zeist. Na het zien van de beelden ruilde de scheids zijn rode kaart in voor een gele. Go Ahead-trainer Paul Simonis nam Suray in bescherming en wisselde hem direct daarna.

Gigantische domper voor Eredivisie-smaakmaker: 'Enorm sneu' Slecht nieuws voor Go Ahead Eagles en Dean James: de 24-jarige linksback heeft afgelopen weekend een blessure opgelopen tijdens het duel met FC Utrecht, waardoor hij wekenlang aan de kant staat. Hij moet hierom de finale van de TOTO KNVB-Beker aan zich voorbij laten gaan.

Gelijkspel in Breda

Het werd een levendige wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion, dat eindigde in een gelijkspel: 1-1. NAC is hierdoor bijna veilig, terwijl Go Ahead pas op de plaats maakt voor de strijd om de vijfde plek.

Leo Sauer kreeg in de twaalfde minuut een grote kans om de score voor NAC te openen, maar de huurling van Feyenoord schoot over. Aanvoerder Mats Deijl had drie minuten later aan de andere kant, na een goede aanval, wel succes voor Go Ahead: 0-1. Elías Már Ómarsson miste voor rust nog een goede mogelijkheid voor NAC.

In de beginfase van de tweede helft was het wel raak. Na een goede inspeelpass door het centrum van de verdediging van Jan Van den Bergh schoot de Australiër Maximilien Balard de 1-1 binnen. NAC was het dichtst bij de winnende treffer, maar die viel niet.

Bekerfinale

Op tweede paasdag speelt Go Ahead Eagles de bekerfinale tegen AZ. De winnaar krijgt een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.