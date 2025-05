Spelers AZ tonen massaal hun steun aan wéér gebeten hond Wouter Goes, trainer trots: 'Heel knap'

AZ won zondag met 0-3 van Go Ahead Eagles en pakte zo wat revanche voor de verloren bekerfinale tegen de club uit Deventer. De drie punten waren hard nodig voor de Alkmaarders en het leek een zorgeloze middag te worden. Achteraf ging het toch maar weer over één man: Wouter Goes

Wouter Goes werd uitgefloten in Deventer en kreeg na iets meer dan tien seconden al een beuk van de spits van Go Ahead Eagles om zijn oren. Hij revancheerde zich door te scoren en daarmee leek de kous behoorlijk af. Totdat Goes vlak voor tijd na een harde tackle een rode kaart ontving van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Fans bestormen het veld na bizarre actie en rode kaart veel besproken Wouter Goes: 'Er zit een kronkeltje' Uitgerekend Wouter Goes kreeg zondag een rode kaart tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ, nadat hij eerder scoorde voor de Alkmaarders. De twee clubs stonden zondag amper een paar weken na de bekerfinale, waar vooral Goes opviel met zijn opmerkelijke gedrag, opnieuw tegenover elkaar. Goes kreeg het hele stadion tegen zich met zijn onsportieve actie in de slotfase, die er zelfs voor zorgde dat supporters na de wedstrijd het veld bestormden.

'Sneu'

Trainer Maarten Martens liep voor de camera's van ESPN helemaal leeg over de Nederlandse arbitrage. In eerste instantie ging dat niet alleen om Goes, maar ook andere momenten in het seizoen van AZ. Daarna kwam hij toch bij zijn jonge verdediger uit. "Ik vind het zo sneu voor hem."

Martens was lovend over zijn ploeg, maar was niet blij met de arbitrage in de Adelaarshorst. "Onze ploeg en onze verdediging speelde een hartstikke goede wedstrijd. Wouter ook. Hij scoort natuurlijk, dat moet je toch maar doen. Ik vind dat heel knap. Uiteindelijk wil hij nog met een super goede tussenkomst het in de verf zetten en raakt de bal ook. Ik hoorde toen de grens meteen roepen 'rood, rood, rood'. Toen dacht ik, ga het eerst even rustig beoordelen."

Tot slot sprak Martens zijn pupil nog wat lovende woorden toe. "Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Zo moet hij dat ook zien. Hij scoort, we pakken de overwinning en houden de nul. Het enige is dat hij er volgende week niet bij zal zijn, maar dat doet niks af aan zijn prestatie van vandaag."

Steun van medespelers

Ook zijn medespelers springen voor Goes in de bres. Na het laatste fluitsignaal plaatsen bijvoorbeeld Troy Parrott, Ernest Poku, Jayden Addai, Mexx Meerdink en Ibrahim Sadiq een foto van de jonge verdediger in hun Story op Instagram.

