Spelers 'in shock' na afgrijselijke blessure in Duitsland: 'Ik zag het vanaf 60 meter'

Hannover 96 beleefde een vervelende middag in eigen huis tegen Elversberg in de 2. Bundesliga. Hoewel de ploeg nog op voorsprong kwam, werd er uiteindelijk ruim verloren: 1-3. Daarbovenop kwam een vreselijke blessure van Jessic Ngankam, die amper in het veld stond.

Hij kwam in de 82ste minuut binnen de lijnen en werd er in de 93ste minuut per brancard vanaf gedragen. De beelden zijn grimmig. De 24-jarige aanvaller werd bij een ongelukkige botsing op het middenveld hard geraakt door Paul Stock van Elversberg. Ngankam schreeuwde het uit en al snel bleek dat het gruwelijk mis was. Zijn rechterbeen stond zowat in een hoek van 90 graden.

Spelers in shock na horrorblessure

Spelers van beide teams waren zichtbaar in shock en vormden al snel een beschermende cirkel om Ngankam heen, zodat de medici hem konden helpen. Ron-Robert Zieler, de 36-jarige aanvoerder van Hannover, zei tegen Bild: "Ik zag vanaf 60 meter dat zijn been krom stond. Ik heb zoveel medelijden met hem, het is echt heel erg."

Collega-aanvaller Havar Nielsen maakte het van dichtbij mee. "Het was echt erg, zijn been zag er niet goed uit. We hopen dat het meevalt." Die hoop gaat waarschijnlijk niet op, denkt trainer André Breitenreiter. "We verwachten dat er behoorlijk wat kapot zal zijn."

90'+3 Jessic #Ngankam wird nach einem harten Einsteigen mit einer Trage vom Platz gebracht. Das sah ganz schlimm aus. 🥺



Liveticker und "Rotes Radio": ➡️ https://t.co/yUguiB7j1D. #H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 | #H96ELV 1:2 — Hannover 96 (@Hannover96) April 12, 2025

Strijd om promotie

Door het heftige incident verdween de uitslag een beetje naar de achtergrond. Phil Neumann zette de thuisploeg op voorsprong, daarna werd het de middag van Fisnik Asllani. De Kosovaar maakte na rust een hattrick. Dat deed hij door te scoren in de 55ste, 78ste en 98ste minuut. Bij zijn laatste goal stond Hannover met tien man, omdat het al vijf keer had gewisseld nadat Ngankam geblesseerd raakte.

Voor Elversberg betekende het drie belangrijke punten. Ze wipten over Magdeburg heen naar plek 3, wat aan het einde van het seizoen promotie/degradatie betekent. Ook verkleinde het het gat met koploper HSV dat verloor en nummer 2 Köln dat gelijk speelde.