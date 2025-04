Bizar en ernstig ongeluk maakt einde aan droom van voetbaltalent: 'Hij scheurde al zijn pezen door'

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook in de sportwereld. Geregeld komen er door de meest knullige bewegingen de meest vervelende blessures voor. De bekende trainer Robert Maaskant kent helaas ook zo'n absurd en verdrietig verhaal.

Het onderwerp komt ter sprake vanwege een opvallende blessure van Michael van Gerwen. De darter moest afzeggen omdat hij na het passen van shirtjes voor de sponsor enorme pijn in zijn schouder en nek had. Die anekdote zorgde voor hilariteit bij Maaskant, die allerminst een dartsliefhebber is.

Bijzondere blessures

Maaskant zelf brak ooit eens zijn teen toen hij een flesje champagne wilde opvangen. En zo zijn er meer bijzonder blessures: de Spaanse doelman Santiago Canizares miste het WK van 2002 omdat er een flesje parfum op zijn voet viel, in Nederlandse oud-verdediger Purrel Frankel miste als De Graafschap-speler ooit een degradatiekraker met VVV-Venlo omdat hij een wasmachine op zijn teen kreeg.

Maar het kan nog gekker, weet Maaskant tijdens de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "De raarste blessure die ik ooit heb meegemaakt", kondigt de trainer van Helmond Sport zijn verhaal groots aan: "Ik zal zijn naam niet noemen."

Ongeluk met aquarium

Daarvoor moeten we terug naar het seizoen 2004/05. Maaskant was op dat moment trainer van Willem II en had één speler die net zijn debuut had gemaakt in de selectie. Een dag later ging het op bijzonder ongelukkige wijze vreselijk mis. "Hij had zijn aquarium verschoond." Vervolgens gleed de glazen bak echter langzaam uit zijn handen. "Dat wilde hij opvangen en hij scheurde al zijn pezen door."

Een tamelijk absurd verhaal, met ook nog verregaande gevolgen. "Hij heeft nooit meer kunnen voetballen", verzucht Maaskant. "Dus voorzichtigheid is geboden."

