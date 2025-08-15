Telstar staat aan de vooravond van het eerste thuisduel in de Eredivisie sinds 47 jaar. De laatste rommel rondom het stadion wordt nog opgeruimd terwijl Pieter de Waard ons te woord staat over zijn club.

Jarenlang was De Waard algemeen directeur van Telstar. Nu is de 65-jarige fascinerende man 'puur supporter', zo benadrukt hij bij Sportnieuws.nl. Hij is er dan ook 'doodziek' van dat zijn club verloren heeft van Ajax. "Op grote momenten hadden we veldoverwicht. Maar goed, het is en blijft Ajax." De Amsterdammers wonnen uiteindelijk met 2-0.

Aan de lijn stond de goedlachse Anthony Correia, die zijn hele leven speler was van de club. Sinds vorig jaar is de voormalig rechtsback trainer van de club. Het leverde direct promotie op. De Waard is niets dan lovend over zijn goede vriend.

Koning Correia

"Ik heb hem zeventien jaar meegemaakt. Heel communicatief, zeer gedreven. Zelf een beperkte voetballer, maar weet daarentegen wel hoe hij een team goed aan het voetballen krijgt. Dat is een grote kwaliteit en we gaan nog meer zien van Koning Correia."

De Waard - die zelf ook snapt dat hij 'een beetje gekleurd' kan overkomen - gelooft dat Correia een toptrainer kan worden. " Op het communicatie aspect, op het tastische aspect. Ik denk dat hij dat op een heel eenvoudige manier kan overbrengen op de spelers. En de spelers willen sterven voor één: Correia en zijn staf, en twee: voor elkaar."

Dolenthousiast en positief

Het belooft een zeer lastig seizoen te worden voor Telstar, dat een dunne selectie heeft met veel spelers zonder Eredivisie-ervaring. "We moeten ook realistisch zijn", zegt De Waard. "Het is mijn diepste wens om op de vijftiende plek te eindigen." Mocht dat lukken, moet er volgens de voormalig directeur héél wat gebeuren om Correia te zien vertrekken. "Dan moet een andere club op een verschrikkelijke manier zijn best doen."

Dan gaat de blik op komende vrijdag. PEC Zwolle komt op bezoek in het Rabobank IJmond Stadion te Velsen-Zuid. "Ik denk dat het heel lastig wordt. We zijn natuurlijk allemaal na de wedstrijd van Ajax dolenthousiast en positief, maar Telstar - PEC wordt een heel andere wedstrijd. Ik denk dat we wegkomen met een kleine overwinning."

