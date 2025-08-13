Telstar flikte vorig jaar het onmogelijke door te promoveren naar de Eredivisie. De club met de kleinste begroting verraste vriend en vijand. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine vertelt technisch directeur Peter Hofstede hoe onwerkelijk hij de promotie nog altijd vindt. "Je zit echt niet fijn op de tribune."

Het was één van de mooiste voetbalsprookjes uit de laatste jaren. Geen amateurploeg die in de finale van de beker stond, maar Telstar dat tegen alle verwachtingen in promoveerde naar de Eredivisie. Een heuse stunt zoals het voetbal niet zo vaak meer ziet in deze tijd.

Het verraste ook de technische leiding van de club. Achteraf gezien kan ik me nog nauwelijks voorstellen dat we dit gerealiseerd hebben. Gedurende het seizoen stonden we tiende, achtste, zevende, achtste. En we moesten de laatste wedstrijd van de reguliere competitie nog de nacompetitie halen", memoreert Peter Hofstede, de technisch directeur van Telstar in De Maaskantine.

'Laten we er nou maar voor gaan ook'

Dat Telstar de play-offs bereikte was nog niet per se een grote prestatie, dat had de club al wel eens vaker gedaan. "Maar er kwam iets in die ploeg. Naast het aardige voetbal wat we al speelden, groeide ook een soort geloof. We kunnen wel verder komen." Vervolgens won Telstar de eerste ronde van ADO en ook van Den Bosch... "Die was heel erg lastig", herinnert Hofstede. "Die kwamen we óók door. Toen dacht ik: Laten we er nou maar voor gaan ook", zegt hij met een grijns.

De uitkomst weten we allemaal: na twee knotsgekke wedstrijden promoveert Telstar. Hofstede omschrijft hoe die laatste week was, rondom de finales van de play-offs. "Zij maakten vlak voor tijd nog de 2-2 bij ons thuis, toen wist ik wel dat het lastig ging worden in Tilburg. Dus ik had al zes, zeven wedstrijden achter de rug vol spanning. Want als TD zit je echt niet fijn op de tribune. Je kunt beter spelen, dat is het beste. Dan heb je het minste last van stress en zenuwen. En misschien als trainer ook wel iets meer, maar dan heb je nog invloed."

Stress op de tribune

Hofstede probeerde de staf en de ploeg rustig te houden. "We moeten gewoon doen wat we altijd doen, bleef ik zeggen. We hebben een vervelende speelwijze voor de tegenstander, daar moeten we niet van afwijken. We hadden wat geblesseerden, dat was niet fijn in die laatste periode. Gewoon gezegd van zetten de spelers in die dit ook kunnen spelen en de rust bewaren en het vertrouwen geven: wij kunnen dit."

Allemaal leuk en aardig, maar in de praktijk voelde dat wel anders. Vanaf het moment dat de scheidsrechter het eerste fluitsignaal gaf, had Hofstede het niet meer. "Ik dacht: wat gaat hier gebeuren. En binnen tien minuten stonden we dus 2-0 voor. Dan denk je van nou zit je rustig. Toen kwam er een afgeketste vrije bal en werd het 1-2. D zit je zo gestresst op die tribune man. Dat is echt verschrikkelijk."

Gunfactor voor Telstar

Een eventueel promotiefeest, huldigingen op het plein, niks van dat schoot door het hoofd van Hofstede. Hij wilde daar zo ver mogelijk van wegblijven. "Tot het 3-1 werd, toen dacht ik dat het misschien wel eens zou gaan lukken." En zo geschiedde: Telstar promoveerde en een groot feest barstte los.

Grappig genoeg niet alleen een feest dat zich enkel in Velsen-Zuid of IJmuiden voltrok. "Ik voelde gedurende de play-offs het hele hand. Overal waar ik kwam en iedereen die ik sprak, had een gunfactor voor Telstar. Dat was echt heel bijzonder, en dat is nog altijd zo. Overal waar ik kom vinden ze het zo leuk. Dat is ook super mooi."

