Sportjournalist Noa Vahle reageert op nieuws over stiefvader Jeroen Rietbergen: 'Ik ben natuurlijk opgelucht'

Noa Vahle is opgelucht nadat duidelijk is geworden dat haar stiefvader Jeroen Rietbergen niet verder vervolgd wordt. Rietbergen was als bandleider betrokken bij The Voice of Holland en werd verdacht van meerdere strafbare feiten.

Woensdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er onvoldoende bewijs is en de zaak wordt geseponeerd. Daar is Vahle, sportpresentatrice en verslaggeefster, blij mee. In de uitzending van De Oranjezomer op donderdagavond wordt de 24-jarige door presentatrice Hélène Hendriks gevraagd of ze wil reageren op het nieuws van een dag eerder. Na even aarzelen besluit Vahle dat ook te doen. "Liever wil ik daar natuurlijk niets over zeggen, maar ik begrijp ook dat je het vraagt.

Inhoudelijk kan en wil Vahle er weinig over kwijt, maar zelf is ze blij en opgelucht. "Ik denk, zeker omdat het zo lang heeft geduurd, dat het voor iedereen die erbij betrokken is heel veel impact heeft. In die zin ben ik wel blij dat we ons hopelijk weer op de toekomst kunnen focussen en een beetje uitgaan van het positieve", besluit de sportjournaliste.

Noa Vahle en Merel Ek maken StukTV helemaal gek in De Kuip, ook Hélène Hendriks helpt mee Noa Vahle en Merel Ek gooiden alles in de strijd om uit handen van StukTV te blijven in het programma 'Het Jachtseizoen'. De presentatrice en journaliste bedachten een slim plan om de drie mannen helemaal gek te maken. Het spel eindigde in De Kuip.

Rietbergen is de partner van Linda de Mol, de moeder van Noa Vahle. Rietbergen gaf nadat de zaak begin 2022 aan het licht kwam toe dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag, De onthullingen kwamen tot stand door een aflevering van het programma BOOS van Tim Hofman. De aflevering op YouTube werd maar liefst 11 miljoen keer bekeken.