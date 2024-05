Noa Vahle en Merel Ek maken StukTV helemaal gek in De Kuip, ook Hélène Hendriks helpt mee

Noa Vahle en Merel Ek gooiden alles in de strijd om uit handen van StukTV te blijven in het programma 'Het Jachtseizoen'. De presentatrice en journaliste bedachten een slim plan om de drie mannen helemaal gek te maken. Het spel eindigde in De Kuip.

In het programma Het Jachtseizoen moeten bekende Nederlanders 'ontsnappen uit de gevangenis' en vier uur lang uit handen blijven van StukTV. In een oranje boevenpak sloegen ook Vahle en Ek op de vlucht. Liftend door nederland werden ze achternagezeten door de mannen van StukTV: Giel, Thomas en Stefan.

Vahle en Ek begonnen hun vlucht om uit handen van StukTV te blijven spectaculair. Ze regelden een helikopter om zo snel mogelijk een grote afstand af te leggen. Het plan van de twee blondines was vervolgens om te liften richting De Kuip in Rotterdam. Daar hoopten ze Giel, Thomas en Stefan van StukTV te slim af te zijn.

Boete

In een van de vluchtauto's werden Vahle en Ek staande gehouden. Niet door de mannen van StukTV, maar door de echte politie. De bestuurder met wie de voortvluchtigen mee mochten liften kreeg een boete omdat hij zijn knipperlicht niet had gebruikt bij het wisselen van rijbaan.

Vahle en Ek stapten nog uit en gooiden hun charmes in de strijd bij de politieman, maar dat mocht niet baten. "Het is echt veiliger om gewoon je richting aan te geven", aldus de politieman, en daarmee had hij natuurlijk wel een punt. "Ik stuur wel een factuurtje naar Giel, Thomas en Stefan", aldus de bestuurder van de vluchtauto.

Hulp van Hélène Hendriks

Eenmaal gearriveerd in Rotterdam hadden Vahle en Ek nog een troef achter de hand. Ze hadden namelijk de hulp ingeroepen van twee dubbelgangsters die rondliepen bij De Kuip. Onder hen was ook Hélène Hendriks.

De mannen van StukTV gingen achter Hendriks aan, denkend dat het Vahle of Ek was. Maar toen ze dichterbij kwamen zagen ze met wie ze te maken hadden. "Wat doe jij hier? Ga weg", riep Giel geïrriteerd naar de presentatrice.

Mede dankzij de hulp van de dubbelgangsters lukte het Vahle en Ek om uit handen van StukTV te blijven en dus het spel te winnen.