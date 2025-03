Start van Ajax - AZ ellenlang uitgesteld wegens bijzondere actie supporters

De start van het duel tussen Ajax en AZ heeft behoorlijk wat vertraging opgelopen. De supporters kwamen met een gigantisch doek om het jubileum van Ajax te vieren. Daarna werd er vuurwerk afgestoken. Dit zorgde voor een gigantische rookontwikkeling, waardoor er niet gespeeld kon worden. De spelers gingen maar een balletje rondtikken met elkaar.

Ajax bestaat komende week 125 jaar en dat moet gevierd worden. Voorafgaand aan de kraker met AZ waren er verschillende vieringen. Legendes van Ajax, met Europese successen, werden gehuldigd. En ook de fans hadden hun best gedaan. Er was een gigantisch spandoek ter ere van 125 jaar Ajax en ook de rest van het stadion zorgde met blaadjes voor een fraai gezicht.

Ajax ontsnapt aan drama bij jubileumduel tegen AZ, PSV kruipt dichterbij Ajax heeft een vrij bizar jubileumfeest gehad in de Johan Cruijff ArenA. Het werd 2-2 in de kraker met AZ. Er werden drie gele kaarten gegeven en een opstootje zorgde voor een ontketende slotfase. Uiteindelijk moet Ajax genoegen nemen met een punt op hun eigen feestje, daarmee komt PSV dichterbij de koploper van de Eredivisie.

Vuurwerkshow

Daarna volgde een vuurwerkshow aan de kant van de fanatieke aanhang van Ajax. Fakkels, rookbommen en vuurpijlen werden afgestoken. Dat laatste zorgde voor behoorlijk wat knallen en de rest voor veel rookontwikkeling.

Het duurde liefst dertien minuten voordat scheidsrechter Dennis Higler het akkoord gaf om door te gaan. Daarvoor had hij ook toestemming van de VAR in Zeist nodig, want die moest het spel goed kunnen zien. De tweede helft liet ook even op zich wachten, want toen de spelers het veld opkwamen werd er ook weer vuurwerk afgestoken. Ditmaal duurde het niet zo lang.

Entrada

Het was onrustig buiten het stadion waar supporters een Entrada wilden houden. Een bekend fenomeen onder Ajax-supporters, waarin er een feest wordt gevierd onder de weg bij het hoofdgebouw. Dit werd verboden door Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, maar dat weerhield de fans er niet van het toch te proberen. Er was veel politie op de been om ze alsnog tegen te houden. Ook de wedstrijd begon wat later, wegens vuurwerk in het stadion.

Jubileumshirt

Ook speelt Ajax zondag in een bijzonder tenue, geïnspireerd op een tenue uit de beginjaren van de club. Het shirt is wit met een klassieke rode baan in het midden, waarop het wapen van de stad Amsterdam is afgebeeld. Daarnaast zijn er zwarte kousen toegevoegd aan het tenue. Ook staan er, zoals het vroeger gebruikelijk was, geen namen van spelers op de rug.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.