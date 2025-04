Statement FC Volendam na spraakmakend interview van speler over racisme: 'Hij voelde de behoefte'

Bilal Ould-Chikh was maandagavond openhartig na de gewonnen wedstrijd van zijn FC Volendam bij Jong Ajax. De buitenspeler van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie had het voor het eerst in 3,5 jaar over racisme. Maar nu hij en de club het voorval hebben kunnen bespreken, voelen ze de behoefte om met een statement te komen.

Aanvaller Bilal Ould-Chikh van FC Volendam is maandagavond in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax niet racistisch bejegend door supporters van zijn eigen club. Dat heeft hij woensdag samen met de leiding van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie in een verklaring laten weten. 'Intern is de inhoud van dit interview woensdag besproken tussen Ould-Chikh, trainer Rick Kruys en technisch directeur Patrick Busby', schrijft de club.

Heftige uitspraken van 'fans' doen pijn bij sterspeler FC Volendam: 'Is het omdat ik Marokkaans ben?' FC Volendam is hard op weg naar de Eredivisie, maar het rommelt sinds maandagavond ook bij de trotse koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Een openhartige Bilal Ould-Chikh kwam met heftige uitspraken over een deel van de 'fans' van de Noord-Hollandse club.

"FC Volendam en Ould-Chikh concluderen dat er dit seizoen, en maandagavond tegen Jong Ajax, geen racistische incidenten zijn voorgevallen", staat op de website van de club. "Door een reeks gebeurtenissen in eerdere seizoenen voelde Ould-Chikh de behoefte dit nu te uiten." FC Volendam en Ould-Chikh doen geen verdere mededelingen en sluiten het hierbij af.

'Ik heb daar nooit over gesproken'

Ould-Chikh was na het uitduel met Jong Ajax geëmotioneerd en wees naar de tribune waar fans van FC Volendam stonden. "Soms zijn de Volendam-fans behoorlijk negatief", zei hij later bij ESPN. "Misschien komt het door mijn Marokkaanse achtergrond? Er zijn weleens kwetsende dingen naar me geroepen tijdens mijn tijd hier. Ik heb daar nooit over gesproken."

Promotie naar Eredivisie

FC Volendam is hard op weg naar de Eredivisie. De ploeg staat ruim bovenaan in de KKD. Ould-Chikh gaat zeer waarschijnlijk na de promotie niet meer in het oranje voetballen, zo gaf hij zelf aan in het spraakmakende interview van eerder deze week. "Het zijn mijn laatste weken in dienst van de club", sprak hij al onomwonden.

