Stefan de Vrij stond op het lijstje van Maurice Steijn bij Ajax: 'Dat was heel realistisch'

Maurice Steijn werd eerder dit seizoen ontslagen als trainer van Ajax. De slechte resultaten kostten hem de kop, maar volgens de coach was dat vooral het gevolg van het slechte werk van technisch directeur Sven Mislintat. Steijn droeg namelijk een aantal namen aan om binnen te halen, maar daar deed de Duitser niets mee.

Op voorhand was afgesproken dat Steijn inbreng zou hebben bij de transfers, maar dat was volgens hem niet het geval. "Het was vaak zo dat er een keuze werd voorgelegd tussen twee spelers uit zijn eigen netwerk, maar ik, de staf en de scouting kwamen met hele andere namen en profielen aan."

Een van die namen was Stefan de Vrij. Pikant, want de verdediger van Inter speelde tussen 2009 en 2014 voor aartsrivaal Feyenoord. Toch denkt dat Steijn dat zijn komst en die van andere spelers als Noa Lang, Jerdy Schouten, Nicolas Tagliafico en Hakim Ziyech mogelijk was geweest: "Die namen waren heel realistisch. Met een aantal heb ik contact gehad. Veel spelers willen toch bij Ajax spelen. Er was ook veel om voor te spelen, want Ajax was het jaar ervoor derde geworden."

Steijn vond dat hij eerder aan de bal had moeten trekken over zijn relatie met Mislintat: "Ik had veel eerder melding moeten maken, maar het is wel de vraag bij wie. Want er was geen algemeen directeur op dat moment."

Olij of Ramaj?

Ook met de transfer van Diant Ramaj was Steijn niet blij: "Als staf hadden we liever Nick Olij van Sparta gehaald. Dan haalt Mislintat op eigen houtje Ramaj. Ook een goede keeper, maar Olij had het niet minder gedaan."

Steijn wist dan ook al heel snel dat het niet goed af zou gaan lopen bij Ajax: "Er zijn zoveel dingen fout gegaan en dat was al na een paar weken zo. Het was een kansloze missie."