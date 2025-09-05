Lionel Messi heeft vrijdagochtend Nederlandse tijd een prachtig afscheid gekregen. De Argentijnse stervoetballer speelde zijn laatste thuiswedstrijd voor de nationale ploeg. Argentinië was al geplaatst voor het WK voetbal volgend jaar zomer en dus was er alle ruimte om Messi uit te zwaaien. Zijn kinderen mochten ook het veld op.

Messi heeft twee keer gescoord voor Argentinië in de laatste thuiswedstrijd van de kwalificatie voor het WK voetbal in 2026. De 38-jarige voetbalgrootheid scoorde in de 39e en 80e minuut van de met 3-0 gewonnen interland tegen Venezuela. Hij deed dat voor 80.000 toeschouwers in het Estadio Monumental in Buenos Aires. Argentinië had zich al verzekerd van deelname aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Geen WK?

Het was een emotionele avond voor de achtvoudige winnaar van de Gouden Bal, omdat het mogelijk zijn laatste officiële interland voor eigen publiek was. Messi heeft echter zijn afscheid nog niet aangekondigd en als hij zich goed voelt, wil hij met het Argentijnse elftal op het WK van 2026 de wereldtitel verdedigen. "Ik ben enthousiast en gretig, maar zoals ik altijd heb gezegd: ik bekijk het van dag tot dag en van wedstrijd tot wedstrijd", zei de speler na de wedstrijd op de Argentijnse televisie.

'Fysiek uitgeput'

Bondscoach Lionel Scaloni prees Messi na afloop om zijn inzet. "Hij was tegen het einde van de wedstrijd fysiek uitgeput. Hij had van het veld moeten komen, maar dat deed hij niet vanwege de emotionele aard van de wedstrijd", zei de bondscoach, die ook verklapte dat Messi volgende week niet zou meedoen in de laatste kwalificatiewedstrijd in en tegen Ecuador. "Hij heeft zich enorm ingezet en verdient rust en tijd met zijn familie."

Estevao straalt

Uruguay plaatste zich voor het WK door Peru thuis met 3-0 te verslaan. Colombia deed hetzelfde door met 3-0 te winnen van Bolivia. Paraguay haalde ook de eindronde na een 0-0-gelijkspel thuis tegen het al geplaatste Ecuador. Brazilië, dat zich ook al had geplaatst, versloeg Chili met 3-0. De doelpunten kwamen op naam van Estêvão, Lucas Paqueta en Bruno Guimarães. De 18-jarige Estêvão, speler van Chelsea, maakte zijn eerste goal voor de Seleçao.

WK-kwalificatie Zuid-Amerika

Alle zes rechtstreeks geplaatste landen in Zuid-Amerika staan al vast met nog één duel te gaan. Alleen Venezuela en Bolivia strijden nog ergens om. Venezuela heeft 1 punt voorsprong op Bolivia in de strijd om het ticket voor de intercontinentale play-offs, waarin een land uit een ander continent wordt getroffen voor een plekje op het WK.