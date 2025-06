Steven Bergwijn gaat Noa Lang achterna met groot nieuws: 'Ikke ben de bondscoach'

Steven Bergwijn heeft zijn eerste muzieknummer uitgebracht. De aanvaller van Al Ittihad staat op het nummer Walibi van de rapper JayKoppig. Het nummer met Bergwijn is afkomstig van zijn album Eigenwijs.

Bergwijn maakte vorig jaar zomer de overstap naar het Saudische Al Ittihad. De aanvaller kende een bijzonder succesvol eerste seizoen met de beker en het kampioenschap van de veelbesproken Saudi Pro League. De 27-jarige aanvaller maakte dertien goals en gaf acht assists in 29 officiële wedstrijden voor Al Ittihad.

Zijn goede statistieken leverde Bergwijn geen belletje op voor het Nederlands elftal. De aanvaller heeft een geschil met bondscoach Ronald Koeman na uitspraken van de trainer over het niveau en de competitie van Saudi-Arabië. Koeman gaf laatst aan dat hij Bergwijn niet gaat oproepen zo lang hij de telefoon niet oppakt om het geschil op te lossen.

Walibi

Bergwijn hintte bij de CONVO Talkshow onlangs al naar het uitbrengen van een eigen nummer. "Ik heb weleens muziek gemaakt, maar heb het nog nooit uitgebracht. Het hoeft niet echt, maar ik ga denk ik wel wat uitbrengen. Er is eigenlijk geen twijfel. Het is wachten op het goede moment."

Vannacht is dat moment dus gekomen voor Bergwijn. Samen met Jaykoppig, Hekje31 en Jinho 9 maakte hij het nummer Walibi. Bergwijn doet in de tekst wel een aantal opvallende uitspraken. Zo zegt hij 'Bergwijn in je club dat is gegarandeerd succes' en: 'Ikke ben de bondscoach'.

Noa Lang

Met een bescheiden muziekcarrière gaat Bergwijn nu Noa Lang achterna. De aanvaller van PSV is al een stuk succesvoller in de muziekindustrie. Zo bracht hij Matcha Coco, Waka en Damage uit met bekende artiesten Jonna Fraser, Emms en Ronnie Flex. Die nummer werden enorm goed ontvangen en leverden Lang al meerdere gouden platen op. Het is nog niet bekend wanneer de buitenspeler een nieuw nummer naar buiten zal brengen.