Spektakelstuk van Twente tegen Volendam: negen doelpunten en twee afgekeurde goals, maar AZ zit dwars

FC Twente en FC Volendam zorgden in de 33e speelronde voor een spektakelstuk van jewelste. In 90 minuten vielen er in totaal elf doelpunten, waarvan er twee werden afgekeurd wegens buitenspel. Het eindigde in 7-2 voor FC Twente.

FC Twente moest de thuiswedstrijd tegen FC Volendam winnen en AZ moest op bezoek bij Go Ahead Eagles punten laten liggen. Alleen dan was Champions League-voetbal komend seizoen een feit. De fans van De Tukkers pakten groots uit met een sfeeractie met de tekst ‘In een rode Veste met Champions League aan de haal? Gehaat en asociaal, Twente gaat internationaal’.

FC Twente-supporters met een kleurrijke sfeeractie voorafgaand aan wedstrijd tegen Volendam. ©Sportnieuws.nl

Verrassende voorsprong Volendam

Het spektakel begon al in de tweede minuut. Robert Mühren kreeg vrije doorloop naar het FC Twente-doel, maar stond enkele meters buitenspel. In de vierde minuut was het echter alsnog raak. Damon Mirani schoot van dichtbij binnen: 0-1.

FC Twente schrok wakker

Enkele minuten later was het alweer gelijk, althans dat dacht FC Twente. Sem Steijn schoot raak, maar zag zijn treffer ook afgekeurd worden wegens buitenspel. In de negende minuut was het echter alsnog raak door een wonderschone treffer van Ricky van Wolfswinkel. De topscorer van De Tukkers stifte de bal prachtig over Volendam-doelman Barry Lauwers in het doel: 1-1.

Na een kwartier spelen dacht FC Twente een penalty te krijgen, maar deze beslissing werd teruggedraaid wegens, opnieuw, buitenspel. Uit de daaropvolgende corner kopte Volendam keihard raak. Opnieuw was het Damon Mirani die het doelpunt op zijn naam kreeg. Een spektakelstuk van jewelste, want twee minuten later was het alweer gelijk door Twente. Na een goede voorzet van Steijn kon Naci Ünüvar van dichtbij binnentikken: 2-2.

Naci Ünüvar met de belangrijke gelijkmaker. ©Pro Shots.

Drie goals in zes minuten

Vlak voor rust maakte aanvoerder Robin Pröpper de belangrijke 3-2. Uit een corner van Gijs Smal was het de centraal verdediger die de bal via de onderkant van de lat in het doel zag belanden. Dit keer kwam er geen VAR aan te pas, waardoor ze voor het eerst in de wedstrijd de voorsprong in handen namen.

Enkele seconden later was de 4-2 ook al een feit. Na een goede individuele actie schoot Youri Regeer de vierde goal aan Twentse kant tegen de touwen. Op slag van rust maakte Sem Steijn zijn tweede van de middag. De aanvallende middenvelder schoot van vlak buiten de zestien de 5-2 in het net.

Daarmee namen De Tukkers in slechts zes minuten afstand van de hekkensluiter van de Eredivisie. En dat allemaal in slechts 45 minuten. Datajournalist Bart Frouws liet via X al het volgende weten: "FC Twente - FC Volendam is de eerste Eredivisie-wedstrijd met zeven doelpunten voor rust sinds Fortuna Sittard - NAC Breda in april 1985."

Steijn 'on fire'

In de 69e minuut maakte Sem Steijn zijn derde van de wedstrijd. Na een goede actie van de pijlsnelle Mitchell van Bergen kon Steijn, na slecht verwerken van Volendam-keeper Lauwers, gemakkelijk binnenkoppen. Daarmee maakte Steijn alweer zijn zeventiende doelpunt van het seizoen. Niet veel later was het opnieuw Steijn, die zijn naam op het scoreformulier zag komen. Een geweldige vrije trap vloog over de muur: 7-2.

Met deze twee goals in Steijn de eerste FC Twente-speler, sinds Hakim Ziyech in het seizoen 2015/2016, die meer dan zeventien doelpunten in dienst van FC Twente maakt. De zoon van vader Maurice Steijn is bezig aan een uitstekend seizoen en lijkt zich op te mogen maken voor een mooie transfer.

Champions League-voetbal nog niet binnen

Ondanks dat FC Twente met ruime cijfers won, is het nog niet zeker dat de club volgend seizoen Champions League speelt. AZ deed ook haar plicht en won met 1-3 op bezoek bij Go Ahead Eagles. Komende week moet FC Twente het op bezoek bij PEC Zwolle beslissen. Bij een overwinning spelen de Enschedeërs volgend seizoen Champions League.