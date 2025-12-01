De voormalige doelman van Paris Saint-Germain Alexandre Letellier deed een opmerkelijke onthulling over voetballer Neymar. Zijn bizarre anekdote had alles te maken met een toiletbezoek van de voetbaltechnische Braziliaan.

Letellier heeft een bizar detail onthuld over Neymar, uit de tijd dat ze samen de kleedkamer deelden in Parijs. De voetballer speelde vier jaar bij de Franse topclub, waarin hij slechts twee wedstrijden speelde. Toch leverde het hem onvergetelijke verhalen op. In een interview met de Franse sportkrant L'Équipe blikte de oud-doelman terug op een opmerkelijke anekdote met Neymar.

'Met de deur wagewijd open'

“Op een dag schrok ik me rot. We waren toen nog op het trainingscomplex Camp des Loges. Ik ging naar het toilet en zag Neymar op de pot zitten, zijn behoefte doende, met de deur wagenwijd open”, zo begon hij zijn opmerkelijke verhaal.

“Ik liep meteen weg en Abdou Diallo zag me verbaasd kijken naar wat ik zojuist had gezien”, vervolgde Letellier. Diallo, ook oud-speler van PSG, gaf echter direct opheldering: Neymar is claustrofobisch en sluit daarom nooit de deur in kleine ruimtes. “Hij doet de deur nooit op slot, hij laat hem altijd open”, vertelde de Senegalese verdediger aan Letellier.

Spelen ondanks blessure

De 34-jarige Fransman zette in het seizoen 2023/24 een punt achter zijn carrière, nota bene bij PSG. Neymar speelt momenteel bij het Braziliaanse Santos, waar hij dit seizoen in 26 wedstrijden goed was voor acht goals en vier assists.

De 33-jarige oud-speler van onder meer FC Barcelona en PSG maakte anderhalve week geleden weer zijn rentree op de Braziliaanse voetbalvelden. Hij kwam terug na zijn zoveelste knieblessure, waardoor hij er drie maanden uit lag. De rentree was bijzonder, want de medische staff van Santos adviseerde Neymar om nog niet te spelen wegens zijn revalidatie. Neymar negeerde het advies en was direct belangrijk voor zijn ploeg met een doelpunt. In zijn laatste wedstrijd beklad Neymar weer een heldenrol. In de wedstrijd tegen Sport Recife van vrijdag maakte de voetbalster de openingstreffer en gaf hij ook nog een assist.