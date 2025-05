Supporter raakt gewond bij veldslag na Telstar - Den Bosch: 'Ik vind het echt droevig'

Wat een volksfeest moest worden in Velsen-Zuid eindigde in mineur. Fans van Telstar wilden het bereiken van de finale in de play-offs om promotie vieren, maar daar hadden Den Bosch-supporters geen trek in. Het zorgde voor enorme chaos.

Na een bloedstollend duel, waarin een verlenging de beslissing moest brengen, won Telstar. Den Bosch kwam via Teun van Grunsven op voorsprong, waarna Youssef El Kachati via de stip gelijk maakte. Penalty's leken de beslissing te gaan vormen, maar in de 109e minuut schoot Danny Bakker met een droge schuiver de winnende binnen: 2-1.

Eredivisie-droom krijgt vervolg voor Telstar: stuntploeg twee finaleduels verwijderd van promotie Telstar heeft zich geplaatst voor de allesbeslissende finaleduels om promotie naar de Eredivisie. In Velsen-Zuid trok de thuisploeg, na verlenging, aan het langste eind. De droom om eindelijk weer op het hoogste niveau actief te worden, blijft dus in leven voor Telstar. Het eindigde in 2-1.

Rellen na het laatste fluitsignaal

Na afloop renden fans van Telstar het veld op om de finaleplaats te vieren. Supporters van Den Bosch betraden het veld eveneens, waarna het tot opstootjes kwam. Daarbij raakte volgens onze verslaggever ter plekke iemand gewond. Hij werd met doeken afgeschermd, maar krabbelde daarna weer op. Op eigen kracht verliet die persoon het veld.

FC Den Bosch verliest bij Telstar in de play-offs voor promotie, en dat doet uiteraard pijn. De derde helft is daarom ook enorm spannend in Velsen. #TELDBO pic.twitter.com/BXI8XYiZ0X — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 23, 2025

De politie en stewards grepen uiteindelijk in om het veld leeg te vegen. In de eerste ronde van de play-offs kon Telstar ook al geen feestje vieren, omdat fans van ADO Den Haag de wedstrijd lieten staken door vuurwerk en wc-rollen op het veld te gooien.

'Droevig'

Interviews moesten na het duel tussen Telstar en Den Bosch plaatsvinden in de catacomben, vanwege de onrust op het veld. "Ik vind het echt droevig", stelde Anthony Correia bij ESPN. "De stadionspeaker zegt nog: niet het veld opkomen. En je weet dit wordt een zooitje. Je kent de Den Bosch-supporters, dat zijn niet de makkelijksten. Super stom. Maar goed, daar hebben wij geen invloed op. Ik word er verdrietig van, niet boos."

Telstar neemt het in de finale van de play-offs op tegen FC Dordrecht of Willem II. Het eerste duel werd met 2-1 gewonnen door de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers werden zestiende in de Eredivisie.

