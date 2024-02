Supportersclub neemt het op voor uitgefloten Kenneth Taylor: 'Individuele Ajacieden fluit je niet uit'

Kenneth Taylor kreeg het zwaar te verduren van de Ajax-fans in het duel tegen NEC. Nadat de middenvelder werd gewisseld, volgde er een fluitconcert vanuit de Johan Cruijff Arena.

De supportersclub van Ajax reageert nu op het uitfluiten van Taylor, die notabene uit de eigen jeugd komt. "Natuurlijk zijn we allemaal gefrustreerd over de resultaten. En zien we dat de ene speler beter speelt dan de andere. Of negatief gezegd: nog sléchter dan een teamgenoot. Maar als jij fouten maakt op je werk, word je dan uitgefloten door je collega’s? Vast niet."

"Kijk eens in de spiegel. En of ze nou zijn aangekocht of voortkomen uit de eigen jeugdopleiding, individuele Ajacieden fluit je niet uit. Daar wordt uiteindelijk niemand beter van. En zeker de elf spelers op het veld niet."

Recente uitslagen van Ajax

Er wordt Taylor verweten dat hij te weinig verdedigend werk levert. Ajax speelde zondag met 2-2 gelijk tegen NEC. De afgelopen weken won Ajax ook niet van Bodø/Glimt (2-2), sc Heerenveen (3-2) en PSV (1-1).