Marciano Vink ziet 'heksenjacht' bij Ajax: 'Dat vind ik wel heel heftig'

Marciano Vink zag zondag iets opmerkelijks bij Ajax - NEC. De Amsterdammers speelden gelijk en met name middenvelder Kenneth Taylor moest het ontgelden bij het thuispubliek. Dat vond de analist van ESPN maar vreemd: "Dit is bijna een heksenjacht."

"Het publiek mag vinden wat zij vinden, ook als ze een speler niet goed genoeg vinden", begon Vink zijn betoog bij Dit was het Weekend. "Het is echt van deze tijd. Blind is de laatste die het echt meemaakte en hij uitte zich daar ook over dat het persoonlijk pijn deed. Dit gun je niemand", benadrukte Vink.

Nieuwe dreun Ajax: NEC pakt diep in blessuretijd verdiend een punt in Amsterdam Ajax heeft in extremis twee dure punten verspeeld in eigen huis tegen NEC. Een kwartier voor tijd kwam Ajax op 2-1, maar in de 95e minuut liep Rober González de 2-2 binnen, waardoor NEC toch met een punt naar huis gaat.

Vink vindt uitfluiten als team minder erg. "Kritiek geven is van alle tijden, maar als je het zó massaal op de man speelt, vind ik dat héél heftig", zei hij. "Dat verdient niemand. Maar dit is gewoon bijna een heksenjacht. Als Ajax-supporter heb je er meer aan om die jongen te helpen en naar een hoger niveau helpt."

Taylor werd zondag na 65 minuten spelen gewisseld. Hij had tegen NEC nul dribbels, nul schoten en nul kansen gecreëerd.