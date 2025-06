Een pijnlijk moment voor het Surinaamse voetbalelftal. De ploeg van bondscoach van Stanley Menzo had op de Gold Cup een goed resultaat nodig, maar dat kwam er tegen Mexico niet. Door de nodige pech op de andere velden weet het land dat het toernooi er eigenlijk al op zit.

Mexico was, niet geheel verrassend, te sterk. In het tweede groepsduel werd het 0-2 voor de Mexicanen. Suriname kwam te kort en kreeg in de tweede helft door goals van César en Julian Quinones twee fatale treffers om de oren. Daardoor is de ploeg al uitgeschakeld.

Het eerste duel werd op spectaculaire wijze namelijk al verloren. Toen boog Costa Rica het helemaal om en verloor Suriname met 4-3. Omdat Costa Rica ook al de tweede wedstrijd won van de Dominicaanse Republiek zijn zij en Mexico al zeker van de volgende ronde.

Veel bekende spelers in de basis

Suriname speelt maandag het laatste duel van het toernooi. Dan moet het tegen het eveneens puntloze Dominicaanse Republiek de eer redden en met opgeheven hoofd afscheid zien te nemen van het toernooi. Bij het Surinaamse elftal doen veel spelers uit de Eredivisie of met een verleden in de competitie mee. Zo stond Etienne Vaessen op doel. Jean-Paul Boëtius en Gyrano Kerk waren andere bekende namen in de basiself.

Verliezen van Mexico is geen schande

De Gold Cup is het belangrijkste voetbaltoernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Carabish gebied. Nagenoeg altijd wint of Mexico of de Verenigde Staten het toernooi. Alleen in 2000 was dat niet het geval. Toen stuntte Canada met de eindzege. Mexico is de titelhouder en won het toernooi al acht keer. de Verenigde Staten gingen zeven keer aan de haal met de zege.

Suriname deed in 2021 voor het eerst mee. Ook toen strandde het in de groepsfase, maar wist het wel één wedstrijd te winnen. Guadeloupe werd destijds met 2-1 verslagen.