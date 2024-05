'Te vroeg voor': Ronald Koeman deelt update over Frenkie de Jong in aanloop naar EK

Het wordt een race tegen de klok voor Frenkie de Jong om het EK in Duitsland te halen. Dat bevestigde bondscoach Ronald Koeman woensdag in Cuijk, waar hij aanwezig was om prijzen uit te delen bij het Kampioensdiner van de Keuken Kampioen Divisie. De Jong is herstellende van een enkelblessure.

Die liep hij op tijdens El Clásico eind april tegen Real Madrid. Koeman liet zich kort uit over de situatie van De Jong. "Als je het over hem hebt, is het pas net in het beginstadium dat de verwachting is dat hij fit kan zijn als alles goed verloopt. Maar daar is het nog eigenlijk te vroeg voor", zei Koeman tegenover ESPN. "De andere jongens zijn over het algemeen fit en spelen."

KNVB-arts geeft update over herstel Frenkie de Jong: 'Waar ik dat op baseer?' KNVB-arts Marcel Goedhart verwacht dat Frenkie de Jong op tijd hersteld zal zijn voor het Europees Kampioenschap. De 26-jarige Nederlander liep afgelopen weekend een verstuikte enkel op in de wedstrijd van FC Barcelona tegen Real Madrid.

Bondsarts

Een paar dagen na de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid sprak KNVB-arts Marcel Goedhart al hoopvol over het herstel van De Jong. "Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat De Jong het EK niet zal redden", zei Goedhart, manager medische zaken, destijds. "Waar ik dat op baseer? Op het letsel." Wat het letsel precies was, wilde Goedhart toen niet zeggen.

Direct na de blessure hadden Spaanse media het over een herstel van vijf tot zeven weken. Dat zou betekenen dat De Jong nét voor het EK fit zou zijn. Het Nederlands elftal begint op 16 juni aan de eindronde met een wedstrijd tegen Polen. Voor 7 juni moet Koeman zijn selectie voor het Europees kampioenschap bekendmaken.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

Mikky Kiemeney ondersteunt Frenkie de Jong

De Jong is niet alleen bezig met zijn herstel, er is ook tijd voor ontspanning. Zo trouwde hij onlangs in het geheim met zijn jeugdliefde Mikky Kiemeney en bracht het stel hun tijd door in een vijfsterrenhotel in Barcelona. Daar genoten ze van een spa, sushi en een filmpje, al viel de filmkeuze niet bij iedereen in de smaak.

Geblesseerde Frenkie de Jong verwend door geliefde Mikky Kiemeney, maar niet elk idee valt goed Hij is geblesseerd, maar wat betreft zijn privéleven zijn het heerlijke tijden voor Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona werd eerder dit seizoen vader en trouwde onlangs in het geheim met Mikky Kiemeney. Zijn kersverse vrouw besloot de onlangs jarige De Jong te trakteren op een heerlijk uitje.

Dat De Jong en Kiemeney getrouwd waren, wist een groot deel van de buitenwereld niet. Op 27ste verjaardag van de voetballer werd duidelijk dat ze in het geheim in het huwelijksbootje waren gestapt. Sinds november is het gelukkige koppel ook vader en moeder van zoon Miles.