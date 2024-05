Frenkie de Jong in het geheim getrouwd, vrouw Mikky Kiemeney doet subtiele onthulling

Frenkie de Jong vierde zondag 12 mei zijn verjaardag. De speler van FC Barcelona en het Nederlands elftal is 27 jaar geworden. In haar felicitatie aan haar partner, onthulde Mikky Kiemeney iets bijzonders.

Zonder dat de buitenwereld het weet, zijn de voetballer en zijn verloofde met elkaar getrouwd. "Fijne verjaardag aan mijn man", post Kiemeney op haar Instagram, begeleid door allerlei gelukkige foto's van het stel. Niet zoals we gewend zijn van allerlei mooie momenten op stranden, in stadions of in restaurants, maar duidelijk een andere locatie: een trouwerij.

Zoontje Miles

Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney zijn al samen sinds 2014. Samen kregen ze afgelopen november hun eerste kindje: zoon Miles. Frenkie nam hem al eens mee naar een wedstrijd van FC Barcelona. Dat ze deze zomer zouden gaan trouwen, was ook al wel bekend. Een datum was er nog niet. Nu is het dus schijnbaar al gebeurd, terwijl het officieel nog lente is.

Vage foto's

Met vage foto's uit vage hoeken zet Kiemeney haar volgers aan het puzzelen. Toch is de begeleidende tekst, plus een paar details op de soms onscherpe foto's duidelijk. Vooral de foto van haar in een witte trouwjurk en een foto van een bruidstaart met een mesje met de initialen F en M, geven genoeg aanknopingspunten om de link met hun huwelijk te leggen. Ze hebben het goed geheim weten te houden.

Geblesseerd

Wellicht hebben De Jong en Kiemeney gebruikgemaakt van de mogelijkheid die ontstond toen bleek dat de middenvelder van Barça geblesseerd is en dus tijd over heeft. Zijn herstel om het EK voetbal van komende zomer in Duitsland te halen, wordt een race tegen de klok. Toch hebben bondscoach Ronald Koeman en de bondsarts van de KNVB goede hoop op zijn aanwezigheid in de selectie van Oranje.

Dat doet De Jong dus met zijn privéleven helemaal op orde. Want na een verloving, een kind en nu een huwelijk is zijn leven wat dat betreft al compleet te noemen.