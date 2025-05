Teamgenoot Frenkie de Jong valt van de bus bij parade FC Barcelona door de stad

Voor de verandering gaat het eens niet over Tijjani Reijnders als het over succes in Italië gaat. Deze keer is Sam Beukema, en een beetje Thijs Dallinga, de gevierde man. Bologna won eerder deze week haar eerste prijs in 51 jaar; de Coppa Italia. Er werd gewonnen van het AC Milan van Reijnders, en Beukema was trotse winnaar met een tulband om zijn hoofd.