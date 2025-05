Frenkie de Jong en spelers FC Barcelona opgeschrikt door 'flauwe' actie van rivaal

FC Barcelona is de kersverse kampioen van de La Liga. De Spaanse topclub won de Catalaanse derby tegen Espanyol met 2-0. Het team van coach Hansi Flick stapte het veld op om het kampioenschap te vieren, maar werd verrast door een flauwe actie van de thuisploeg.

Barcelona werd voor de 28e keer in de clubhistorie kampioen van Spanje. Lamine Yamal en Fermin López waren de grote helden. Trainer Hansi Flick was zeer tevreden over het spel van zijn ploeg, maar temperde het feestgedruis na het laatste fluitsignaal en dook snel de kleedkamer weer in.

Sproeiers

Direct na de wedstrijd maande de Duitse topcoach zijn spelers om meteen naar binnen te gaan, maar weinigen gaven daar gehoor aan. Terwijl de nieuwe kampioenen feestvierden, zette Espanyol de sproeiers aan. Het zorgde niet voor minder vrolijkheid bij de spelers van FC Barcelona. Wel voor een nat pak.

"Espanyol verdedigde heel goed. Ze speelden op een manier die gevaarlijk voor ons was, dus ik ben erg blij met de overwinning. Ik weet hoe de situatie is na wat er twee jaar geleden gebeurde, dus wilden het veld verlaten en binnen vieren. Normaal gesproken is het een kwestie van mentaliteit en die is altijd positief geweest", zei Flick, die lovend was over de tweede seizoenshelft en de prachtige goal van Yamal.

Ante lluvia de botellas, cientos de policías y aspersores.



Campions. pic.twitter.com/tyUvbkoZJH — Jordi Cardero (@jordicardero) May 15, 2025

Debuutseizoen Hansi Flick

“Vooral de tweede helft van het seizoen was fantastisch. We hebben geen wedstrijd verloren en dat is geweldig. Gefeliciteerd aan het team, de club en de fans”, aldus Flick, die in zijn debuutseizoen in Spanje drie titels pakte (Supercopa, Copa del Rey en La Liga), ondanks de uitschakeling in de halve finale van de Champions League.

"Als ik kijk naar de trainingen, de voorbereiding... we hebben een andere filosofie over hoe we willen aanvallen en het team heeft zich goed aangepast. Bij Barça moet je titels winnen en drie is geweldig. Ik baalde na de halve finale in Milaan, maar met drie titels denk ik dat zowel de club als de spelers en ikzelf... reden hebben om blij te zijn", legde hij uit.

Seizoensafsluiter

FC Barcelona staat met nog twee wedstrijden te gaan op zeven punten van Real Madrid. Komende zondag volgt nog een thuiswedstrijd tegen Villarreal, daarna gaat Barcelona voor de seizoensafsluiter op bezoek bij Athletic Bilbao.

