Telstar-aanvoerder deelt opvallend besluit in emotionele video: 'Ik wil meer tijd thuis doorbrengen'

Telstar-aanvoerde Mitch Apau promoveerde onlangs naar de Eredivisie. Toch zal hij daar zelf niet in gaan spelen. De 35-jarige verdediger zet zijn familie op één en neemt een moeilijk besluit.

Dat deelt hij in een emotionele video via de club. Hij heeft er lang over nagedacht en met veel mensen gesproken bij Telstar. "Ik ga voetballen bij Spakenburg", luidt zijn beslissing. Met die overstap hoopt hij meer tijd te kunnen doorbrengen met zijn gezin.

Familie

"Ik zet mijn familie op één", aldus Apau. Hij is vader van twee dochters en een zoon en woont samen met zijn Belgische vrouw in Antwerpen. "Ik wil meer tijd doorbrengen thuis, vandaar deze keuze."

"Ik wil Telstar echt bedanken voor de afgelopen jaren", vervolgt hij. "De promotie was gigantisch. Het is voor mij ook het hoogtepunt uit mijn carrière, dus om zo af te mogen sluiten is voor mij ook top. Daar heb ik helemaal vrede mee. Ik blijf betrokken bij de club en zal meelopen met het technisch bestuur, dus jullie zullen mij nog genoeg zien.”

Spakenburg

De transfer van Apau naar tweededivisionist Spakenburg was al zo goed als zeker voor de promotie naar de Eredivsie. Telstar versloeg Willem II over twee duels in de play-offs en verdiende zo een plek in de hoogste competitie.

Hij grapte na die overwinning nog over de mogelijke overstap. "Of ik bak volgend seizoen friet, of ik speel in de Johan Cruijff ArenA of De Kuip. Een groter contrast is bijna niet denkbaar."

Apau speelde de afgelopen drie jaar bij Telstar, dat hem in 2022 overnam van FC Emmen. Hij maakte zijn prfdebuut in 2009 bij BV Veendam. In het seizoen 2013/2014 speelde hij een jaartje in de eredivisie met RKC Waalwijk.

