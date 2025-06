Bizarre wending rondom transfer veelbesproken Spakenburg-aanwinst van Telstar: 'Bewust mee gewacht'

De situatie rond Mitch Apau houdt de gemoederen rondom Spakenburg en Telstar flink bezig. Door de onverwachte promotie van Telstar naar de Eredivisie staat de ervaren verdediger voor een lastige keuze: blijft hij loyaal aan de eerder gemaakte overstap naar Spakenburg, of grijpt hij tóch zijn kans op het hoogste niveau? Spakenburg-trainer Chris de Graaf gaat niet pushen. "Dit is wel wat wij zoeken."

Spakenburg hoopt van harte dat Apau volgend seizoen het team komt versterken, maar trainer De Graaf heeft de 36-jarige verdediger bewust de tijd gegeven om eerst feest te vieren. "Ik heb Mitch vanochtend (dinsdag, red.) geappt. Daar heb ik bewust mee gewacht, omdat ik vind dat ik nu even niet belangrijk ben. Ik heb waardering voor de manier waarop Telstar gespeeld heeft en wat zij met elkaar bereikt hebben. In mijn bericht naar Mitch heb ik ook gezegd: geniet ervan, ik heb bewondering voor het team en jou", vertelt de hoofdcoach van Spakenburg tegen Sportnieuws.nl.

'Ik begrijp dat de situatie verandert'

Apau blonk uit in de nacompetitie en juist die prestaties overtuigden Spakenburg al eerder om hem binnen te halen. "Dat is wel de reden waarom wij Mitch zo graag wilden hebben. Dit is wat wij zoeken in een verdediger, een speler met veel ervaring en die heel goed is in de duels. Nu is het aan Mitch en de club, daar bemoei ik me verder niet mee. Ik hoef denk ik niet nog een keer te vertellen hoe graag ik hem zou willen toevoegen. Hij zal die keuze voor zichzelf moeten maken."

De kans dat Apau uiteindelijk door een clausule zijn Spakenburg-contract zou verbreken, was héél klein. "Als iemand zo'n clausule wil, dan heb je daar ook wel begrip voor. Dan denk je: laat dat eerst maar eens gebeuren", vervolgt De Graaf, die benadrukt dat de verdediger vooralsnog geen definitieve keuze heeft gemaakt. "Hij wilde volgens mij liever niet meer elke dag trainen, maar ik begrijp ook dat promotie de situatie verandert. Dit is uniek, dus dan moet je iemand ook de kans geven om daar over na te denken."

'Eén van de beste aankopen'

Spakenburg geeft Apau alle ruimte en respect om de afweging in alle rust te maken. "Ik heb respect voor beide keuzes. Natuurlijk is het een verschil tussen de Eredivisie en de Tweede Divisie. Ik vond het ook één van onze belangrijkste aankopen die we gedaan hebben. Alleen, we wisten dat dit een van de scenario's was. De kans had ik enorm klein ingeschat, maar ze waren simpelweg de betere van al die clubs in de nacompetitie. Daarom hebben we daar al wel rekening mee gehouden, maar maanden geleden had niemand dit natuurlijk zien aankomen."

"Mijn voorkeur hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Ik hoop dat hij naar ons gaat, maar ik heb ten alle tijden respect voor zijn keuze. Ook als hij zegt: goh, ik wil toch een jaartje Eredivisie proberen", sluit De Graaf af.