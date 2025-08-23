Nederland werd deze week geschokt door de geweldadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Ook in de voetbalwereld kwam dat nieuws hard aan. Nadat Ajax een eerbetoon aankondigde, klink ook bij Telstar - FC Volendam applaus.

Telstar speelt zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen FC Volendam in de VriendenLoterij Eredivisie. In de zeventiende minuut begonnen de supporters in Velsen-Zuid met applaudiseren. Ook trainers Anthony Correia en Rick Kruys klapten mee. Een mooi gebaar voor de overleden Lisa.

Het 17-jarige meisje werd in de nacht van dinsdag op woensdag met geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg, om de hoek bij jeugdcomplex De Toekomst van Ajax. De club uit Amsterdam kondigde vrijdag al aan dat ze zullen stilstaan bij de afschuwelijke gebeurtenis. Fans van de club zullen zondag tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo ook in de zeventiende minuut applaudiseren.

Ajax heeft contact met de familie van Lisa, die net als gezinsleden graag bij de club uit de hoofdstad kwam. De clubleiding merkt dat de gruwelijke misdaad ook een enorme impact heeft op veel leden en werknemers.

PSV - FC Groningen

Eerder op zaterdagavond speelde PSV in eigen huis tegen FC Groningen. In Eindhoven werd echter niet geapplaudiseert in minuut 17. Dat gebeurde wel in de veertiende minuut. De aanleiding daarvoor was de blessure van Alassane Pléa, die met rugnummer 14 speelt.

PSV moet het maandenlang doen zonder Pléa. De 32-jarige aanvaller uit Frankrijk raakte geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen FC Twente na een tackle van Robin Pröpper. De Eindhovense club verwacht dat Pléa sowieso in de eerste helft van de Eredivisie niet meer in actie komt.

