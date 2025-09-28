Telstar heeft de tweede overwinning van het jaar weten te pakken. De promovendus versloeg eerder dit seizoen PSV in het Philips Stadion en nu moest ook Go Ahead Eagles eraan geloven. In Velsen-Zuid werd het 3-2 voor Telstar.

Telstar promoveerde afgelopen zomer naar de Eredivisie en speelt voor het eerst sinds 47 jaar op het hoogste niveau. De start van de ploeg uit Velsen-Zuid is nog niet heel hoopvol, maar de harten van de voetbalfans zijn al gestolen. Eerder dit seizoen versloeg Telstar PSV in een geweldige wedstrijd in het Philips Stadion. Verder werd er gelijkgespeeld tegen FC Volendam en verloren van FC Groningen, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Ajax.

Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles moest de volgende ploeg worden die Telstar zou verslaan, maar dat liep allemaal heel anders. De ploeg uit Deventer kwam na zeven minuten spelen al op achterstand door een doelpunt van Kay Tejan. Go Ahead probeerde snel langszij te komen, maar ook dat lukte niet. Nils Rossen zorgde ervoor dat Telstar nog voor rust op een 2-0 voorsprong kwam. Heel lang duurde die voorsprong niet, aangezien Melle Meulensteen de 2-1 maakte. Die goal voor Go Ahead kwam echter ook op naam van Telstar-spits Tejan.

Na rust was het voor de ploeg van Melvin Booij zaak om snel gelijk te maken, maar dat lukte niet meer. Richting het eind van de wedstrijd zette Jochem Ritmeester van de Kamp de thuisploeg op 3-1, maar die goal werd al snel teniet gedaan door Milan Smit. Bij een 3-2 stand had Go Ahead nog hoop op een punt, maar Telstar drukte die hoop snel de kop in. Soufiane Hetli maakte de 4-2 en dus ging de zege overtuigd naar de ploeg van Correia.

Historische zege

Na de zege op de landskampioen heeft Telstar nu dus ook de KNVB beker-winnaar van afgelopen seizoen verslagen. Voor Telstar is het eveneens de eerste thuiszege in de Eredivisie in de laatste 47 jaar. De promovendus stijgt nu ook van plek zeventien naar de veilige plek dertien in de Eredivisie.

