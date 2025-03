Teun Koopmeiners krijgt nieuwe trainer: Thiago Motta ontslagen, opvolger al gepresenteerd

Thiago Motta is officieel ontslagen als trainer van Juventus. De Italiaanse ploeg staat vijfde in de Serie A wat mede heeft bijgedragen aan de keuze om uit elkaar te gaan. Igor Tudor is de nieuwe coach van Juventus.

Op de officiële website kondigt Juventus het vertrek van de in Brazilië geboren trainer aan. 'De club bedankt Thiago Motta en zijn medewerkers voor hun professionaliteit en voor het werk dat zij de afgelopen maanden met passie en toewijding hebben verricht. Wij wensen hen het allerbeste voor de toekomst.'

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor!



Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. — JuventusFC (@juventusfc) March 23, 2025

Tegenvallende prestaties

Geruchten over een vertrek van Motta hingen al een tijdje in de lucht. De reden hiervoor zijn de mindere prestaties van Juventus. De Oude Dame staat vijfde in de Serie A met 52 punten uit 29 duels en dreigt een ticket voor de Champions League te missen. De achterstand op de nummer één Internazionale is op dit moment twaalf punten.

Motta werd aan het begin van dit seizoen aangesteld als opvolger van Massimiliano Allegri. De voormalig Italiaans international werd aangesteld door zijn uitstekende werk bij Bologna. Met die ploeg behaalde hij een ticket voor de Champions League voor het eerst in de clubgeschiedenis.

Opvolger

Tegelijkertijd met de aankondiging van het ontslag van Motta, heeft Juventus ook al een opvolger gepresenteerd. Igor Tudor keert terug op het oude nest om de ploeg uit Turijn te helpen. De Kroaat werkte in zijn loopbaan al bij een groot aantal clubs als Hajduk Split, PAOK Saloniki, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona, Olympique Marseille en Lazio. In zijn tijd als actief voetballer speelde Tudor ook langere tijd voor Juventus.

Teun Koopmeiners

De trainerswissel kan mogelijk ook goed uitpakken voor de enige Nederlander onder contract bij het eerste van Juventus: Teun Koopmeiners. De Nederlandse middenvelder is niet heel goed in vorm en wordt regelmatig zelfs op de bank gezet. Afgelopen zomer maakte hij voor een kleine 55 miljoen euro de overstap van Atalanta Bergamo naar Turijn. Sindsdien scoorde hij twee keer en gaf hij drie assists in 25 competitieduels.