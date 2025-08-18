Thomas Müller maakte vannacht zijn debuut voor het Canadese Vancouver Whitecaps. De aanvallende middenvelder zorgde voor hilariteit, omdat hij niet op de hoogte was van een specifieke spelregel in de Major League Soccer.

Müller kreeg aan het eind van vorig seizoen erg vervelend nieuws te verwerken toen hij hoorde dat zijn contract bij Bayern München niet werd verlengd. De aanvallende middenvelder is een waar clubicoon van de Duitsers en speelde 25 jaar lang voor de club. Müller wilde na zijn vertrek uit München niet stoppen en dus ging hij op zoek naar een nieuwe ploeg. Veel ploegen uit de Verenigde Staten wilden hem contracteren, maar Vancouver Whitecaps stuntte met zijn komst.

Opvallende regel

Tegenover BILD verklaart Müller over zijn debuut voor Vancouver Whitecaps. De Canadese club speelde tegen Houston Dynamos in de MLS. Het duel eindigde in 1-1 en Müller mocht na een uur spelen invallen voor zijn nieuwe team. Tot scoren kwam hij niet. Müller keek wel raar op toen zijn ploeggenoot Jayden Nelson het geblesseerd raakte en verzorging nodig had van de medische staf.

Nelson had verzorging nodig, maar uiteindelijk bleek dat hij wel verder kon. Net als in Europa moest hij dan ook even naar de kant om later het veld weer in te kunnen, maar dat duurt in Amerika langer. Als een speler in de MLS verzorging nodig heeft, dan moet hij minimaal twee minuten aan de kant blijven voor ze het veld in mogen. Nelson kwam daardoor lang het veld niet in, terwijl Müller hem telkens terug het veld in riep. De Duitser was niet op de hoogte van die regel. "Als ik maar een beetje pijn heb, dan heb ik geen behandeling nodig", grapte Müller over de regel.

"Ik heb al veel geleerd"

Müller is in ieder geval blij met zijn stap naar Vancouver. "Ik heb al heel veel geleerd over de cultuur hier en heb geweldige mensen mogen ontmoeten. Ik heb een warm welkom gehad van de club en de stad Vancouver. Ik heb enorm van de start genoten en ik kijk uit naar wat de club me verder gaat brengen."