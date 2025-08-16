Thomas Müller speelde zijn hele leven bij Bayern München, maar trok afgelopen zomer de deuren van de club achter zich dicht om een nieuw avontuur bij Vancouver Whitecaps FC aan te gaan. Hij verhuisde naar een flat in het centrum van Vancouver, waar hij zeker een half jaar zonder zijn vrouw zal verblijven.

De voormalig Duitse international bleef zijn hele voetbalcarrière trouw aan de club waar hij al sinds zijn jeugd speelde. In totaal kwam hij liefst tot 756 officiële duels voor Bayern München. Daarin was hij goed voor 250 goals en 276 assists. Afgelopen zomer besloot de 35-jarige Duitser dat het tijd was voor een nieuw avontuur bij Vancouver in Canada, dat in de MLS uitkomt, waar hij supersterren als Lionel Messi zal tegenkomen.

'Heeft geen zin'

Opmerkelijk is dat de topvoetballer dit avontuur in zijn eentje aangaat. Althans, Lisa Müller, zijn vrouw, blijft in Duitsland. De voetballer zal zeker tot december alleen in Vancouver verblijven. Dat vertelde hij in gesprek met Bild. Lisa is namelijk een dressuuramazone. Bovendien heeft het koppel een eigen manage in Wettlkam, nabij München.

"Ik blijf hier zeker tot december alleen. Ik ben tenslotte voor het sportieve aspect gekomen" vertelt de voetballer in gesprek met het Duitse medium. "Het seizoen tot december is erg gefragmenteerd, en we hebben ook internationale breaks. De andere reden is dat Lisa ook midden in het dressuurseizoen zit. Het heeft dus geen zin om nu al grote verhuizingen te plannen."

Appartement

Hoewel hij er alleen verblijft, is het appartement en het uitzicht er "prachtig" volgens de voetballer. "Het is gunstig gelegen, met uitzicht op het stadion, dat 's avonds prachtig verlicht is." De voormalig wereldkampioen heeft inmiddels ook kennis gemaakt met zijn teamgenoten. Dat deed de bescheiden voetballer op een geheel eigen wijze.

De Duitser wil door zijn teamgenoten bij Vancouver als niets meer gezien worden dan een teamgenoot, en niet als een sterspeler. Daarom vroeg hij sportief directeur Axel Schuster vooraf om de telefoonnummers van zijn teamgenoten, zodat hij zichzelf kon voorstellen en eventuele twijfels kon wegnemen. Zijn boodschap aan het team was: ik wil geen speciale rol, ik wil één van jullie zijn.