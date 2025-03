Toparbiter Bas Nijhuis doet opmerkelijke onthulling rond ex-profvoetballer

Shirtjes ruilen is een gebruikelijke gewoonte bij voetbalspelers. Ooit komt het ook wel eens voor dat een scheidsrechter er eentje mee naar huis neemt. Maar Bas Nijhuis overklast dat allemaal met een bijzonder aandenken aan oud-voetballer Mark van der Maarel.

"Ik heb veel shirtjes geruild met de beste spelers ter wereld: Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Kevin De Bruyne, Sergio Ramos, ik heb ze allemaal thuis hangen", vertelt Nijhuis in PANNA!. Hij was ook de leidsman in de laatste wedstrijd van Van der Maarel als profvoetballer. Nijhuis probeerde het shirtje van hem te winnen, maar Van der Maarel hield hem liever zelf.

"Toen zei ik: 'Nou, doe dan je onderbroek maar!' Even na de wedstrijd nam ik een kijkje in de kleedkamer. En ja hoor, daar lag zijn onderbroek voor klaar voor mij. Nu heb ik thuis de onderbroek van Mark van der Maarel ingelijst aan de muur hangen", lacht hij.

Kleurrijk figuur

Nijhuis duikt in tegenstelling tot collega's op in talkshows, op de radio en sociale media. "Scheidsrechters zijn over het algemeen een beetje saai", vindt hij. Het contact met de spelers noemt hij het leukste aan zijn baan. "Elke wedstrijd heb ik te maken met 22 nieuwe mensen, veel verschillende persoonlijkheden en culturen. Sommigen zijn rustig, anderen zijn heel druk."

"Op het veld maak ik regelmatig grapjes", onthult Nijhuis, die vaak spelers plaats met slechte passes. "Daar kunnen sommigen niet tegen."

Nijhuis fluit vrolijk door

De 48-jarige Nijhuis fluit sinds 2005 in de Eredivisie en is niet van plan snel te stoppen. "Er is geen leeftijdsgrens, dus je mag zo lang doorgaan, als je maar de jaarlijkse conditietest haalt." Zolang Nijhuis daarvoor slaagt, zal hij blijven fluiten. "Ik vind het veel te leuk!"

