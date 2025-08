Alexander Isak heeft zich volledig onmogelijk gemaakt bij zijn club Newcastle United. De Zweedse topspits is persona non grata bij het team waar hij de afgelopen seizoenen nog uitblinkte nu hij per se een transfer wil maken naar Liverpool. Zelfs trainer Eddie Howe is hem nu spuugzat.

Topspits Alexander Isak blijft de gemoederen bezighouden bij Newcastle United. De Zweedse aanvaller meldde zich af voor de voorbereiding in Azië, zogenaamd vanwege een blessure, maar dook vervolgens op bij trainingen van zijn oude club Real Sociedad. Newcastle speelde ondertussen gelijk tegen Tottenham Hotspur en na afloop werd trainer Howe gevraagd naar de status van Isak, die helemaal niet zo geblesseerd is als dat er gecommuniceerd werd.

'Je moet het recht verdienen'

Howe is niet te spreken over de bizarre actie van Isak. Na de oefenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur in Zuid-Korea reageerde hij gepikeerd op vragen over de terugkeer van de spits. "Je moet het recht verdienen om met ons te trainen. Wij zijn Newcastle United. Iedere speler heeft de verantwoordelijkheid om onderdeel te zijn van dit team. Daar hoort gepast gedrag bij," aldus de 47-jarige Howe. Hij reageerde daarmee ook op de mogelijke terugkeer van Isak in de selectie, als Newcastle deze week weer terugkeert op Engelse bodem.

'Daar zullen we voor zorgen'

"We zullen ervoor zorgen dat elke speler zich aan de regels houdt en het recht verdient om met de groep te trainen. Niemand kan zich misdragen en vervolgens verwachten dat alles normaal doorgaat." Newcastle wees onlangs een enorm bod van Liverpool op Isak af. De Engelse pers meldt dat de Magpies Benjamin Sesko zien als een mogelijke vervanger van de Zweed, maar een transfer is nog niet rondgekomen. Ook de naam van Brentford-spits Yoane Wissa klinkt in Newcastle.

Terugkeer gewenst

Howe hoopt desondanks snel weer over Isak te kunnen beschikken: "Natuurlijk wil ik hem erbij hebben, maar of dat gaat gebeuren weet ik niet. We zijn hier met een jetlag bezig met trainingen en wedstrijden. Anderen houden zich thuis bezig met deze situatie." Liverpool-trainer Arne Slot hoopt ondertussen dat Isak richting zijn ploeg komt. Hij haalde met Hugo Ekitiké al een spits van Frankfurt en heeft ook Darwin Nuñez tot zijn beschikking, maar de Uruguayaan lijkt naar Al-Hilal in Saoedi-Arabië te vertrekken.

Eerder al ging het gerucht dat de andere spelers van Newcastle ook klaar zijn met de houding van Isak en dat er op zijn verkoop gehoopt wordt in de kleedkamer.