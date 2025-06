Toptrainer Carlo Ancelotti plaatst zich met Brazilië voor WK 2026, kwartfinalist uit 2010 ook bijna zeker

De WK-kwalificatie voor het Nederlands elftal is nog maar net begonnen, maar in Zuid-Amerika is de beslissing al bijna gevallen. Vier van de zes landen zijn bekend, nadat Brazilië en Ecuador zich afgelopen nacht plaatsten.

De voetballers van Brazilië boekten een thuisoverwinning op Paraguay en plaatsten zich zo voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Real Madrid-ster Vinícius Jr. maakte de enige goal van de wedstrijd. Het was de eerste overwinning van de Brazilianen onder bondscoach Carlo Ancelotti, die vorige week donderdag debuteerde met een gelijkspel (0-0) bij Ecuador.

Brazilië ook onder Carlo Ancelotti in problemen, twee debutanten naar WK 2026 Nog drie landen hebben zich geplaatst voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Japan, Argentinië en Nieuw-Zeeland waren al geplaatst, maar daar zijn Oezbekistan, Jordanië en Zuid-Korea bijgekomen. Een unicum, want voor die eerste twee is het hun debuut op een WK.

Brazilië is het enige land ter wereld dat aan alle edities van het WK voetbal heeft deelgenomen. De Zuid-Amerikanen werden vijf keer wereldkampioen.

Ook Ecuador weer van de partij

Dieper in de (Nederlandse) nacht plaatste ook Ecuador zich voor het wereldkampioenschap over een jaar. Daarvoor was een doelpuntloos gelijkspel tegen Peru genoeg. Het is voor de Ecuadoranen de vijfde keer dat ze zich plaatsen voor een WK, de vorige keer was in 2022 toen ze bij het Nederlands elftal in de groep zaten.

De nummers 4 en 5, Uruguay en Paraguay, hebben aan één punt in de laatste twee wedstrijden genoeg om zich voor het WK te plaatsen. Wereldkampioen Argentinië, dat met tien punten voorsprong op nummer 2 Ecuador aan de leiding gaat in de groep, bereikte het WK al in maart van dit jaar. De ploeg van Lionel Messi speelde afgelopen nacht gelijk (1-1) tegen Colombia, dat zesde staat.