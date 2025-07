Erling Haaland was met Manchester City actief op het WK voor clubteams, maar na de uitschakeling tegen Al Hilal is het nu tijd voor ontspanning. Met zijn vriendin Isabelle Haugseng Johansen brengt hij zijn vakantie door op Ibiza

Haaland werd gespot op een luxueus jacht in de buurt van het Spaanse eiland, waar hij verschillende typische vakantie-activiteiten ondernam. Zo ging hij samen met zijn vriendin op een opblaasbanaan over het water. De Noor kon het ook niet laten om zijn vriendin nog even van de banaan af te gooien, maar duidelijk is te zien dat de twee geliefden het erg naar hun zin hebben met elkaar.

Eerste kindje

Haaland kreeg in december 2024 met zijn vriendin Haugseng Johansen hun eerste kindje. De twee houden hun privéleven erg geheim, maar de Noor zijn trainer Pep Guardiola maakte per ongeluk bekend dat de spits voor de eerste keer vader is geworden. Haaland en Haugseng Johansen hebben wel besloten om de naam en het geslacht van het kindje niet te delen en de kleine is dan ook niet te zien op de vakantiefoto's van het stel.

Haugseng Johansen en Haaland hebben elkaar ontmoet op een voetbalacademie in het Noorse Bryne waar ze allebei opzaten. De vriendin van de topspits is ook voetbalster en werkt daarnaast ook nog part-time in een kledingwinkel. Toen Haaland van RB Salzburg naar Borussia Dortmund trok, laaide de liefde tussen de twee op en begon Haugseng Johansen steeds vaker naar Duitsland af te reizen voor dates. De twee zijn al lange tijd samen, maar posten daar dus weinig tot niks van op sociale media.

Topseizoen

Voor Haaland was het afgelopen seizoen er een met pieken en dalen. Met Manchester City kwam hij rond de winterstop in een ware vormdip terecht, waardoor de ploeg van Guardiola het kampioenschap verspilde. De 24-jarige spits kan echter met 34 goals in 48 wedstrijden alsnog een uitstekend seizoen overleggen.